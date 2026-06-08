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Ci sono luoghi che conosciamo da sempre, per una abitudine a volte un po’ trascinata, frequentati perché costretti da obblighi, consuetudini, doveri. Poi per una serie di fatti le cose cambiano, mutano le angolazioni dalle quali le osserviamo e di conseguenza le viviamo, riaffiora il tempo che è stato, che è passato e che non tornerà, ed è un tempo per forza di cose diverso dal precedente. Ha dei posti vuoti, ha nuovi protagonisti, nuove abitudini: i luoghi sono gli stessi ma si vedono e si vivono con occhi diversi.

Il ricordo del passato è intriso di una nostalgia che non passerà mai, i luoghi che percorriamo ci riportano a momenti e persone che non ci sono più fisicamente ma che in realtà non si sono mai allontanate, rimangono con noi fintanto che i nostri pensieri li avvolgono.

Un luogo che mi riporta tutte queste sensazioni è Bibbona, un comune antico, che ha origini e tracce ancora evidenti del periodo etrusco; il suo mare, Marina di Bibbona, è nella costa degli Etruschi. In questi ultimi anni per forza di cose vi ho passato dei periodi da sola, le prime volte con un po’ di apprensione, con i fantasmi del passato troppo presenti e troppo pressanti, poi piano piano i fantasmi si sono in parte dissolti in parte sono diventati una compagnia gradevole, quasi protettiva.

È un paese dove tutti conoscono tutti, tutti vengono identificati non solo con il nome ma con uno stato: la moglie di, la figlia di, la sorella di… e così via. All’inizio mi sentivo un po’ fuori posto, non ben identificata, “una di fuori”, come dicono loro, sicuramente scrutata e giudicata, cose cui non ho mai dato peso in nessuna circostanza. Questo atteggiamento è lentamente cambiato, lo noto da piccoli gesti, un saluto più caloroso e meno formale, l’accoglienza più cordiale, qualche domanda, di circostanza, ma che vuole essere l’inizio di una conversazione più confidenziale. È un paese dove le piccole viuzze portano tutte a una piazza sulla Rocca, il punto più alto del paese; alle spalle, le colline con i paesi di Casale e Guardistallo nelle vicinanze, divise da antiche rivalità medievali, tipiche ripicche locali, basti pensare alla secolare diatriba tra Livorno e Pisa.

La tipica forma ovale un tempo racchiusa da mura difensive, la chiesa al centro, vecchie case ristrutturate e molte abitate da “gente di fuori” .

In fondo al paese, anticamente lebbrosario ora pieve, c’è la Chiesa di Santa Maria della Pietà, realizzata alla fine del ‘400 da Vittorio Ghiberti e Ranieri da Tripalle, a croce greca, una grande cupola centrale e un piccolo ma suggestivo campanile a vela, mentre l’esterno è di mattoni, perfettamente intonato con le costruzioni circostanti. La cupola e gli ulivi circostanti sono la visuale che si presenta dalla mia finestra: un quadro piacevole. Come piacevole è vivere in un luogo dove piano piano sono riuscita a sentirmi a casa, a conoscere persone a non essere più la “moglie di”, “la nuora di” . Mi piace sentirmi chiamare “la nipote di Pietro”, il cantastorie, un personaggio incredibile, non scolarizzato ma con una sua cultura personale, sapeva fare di tutto e soprattutto componeva delle novelle. Non sapendo scrivere le ripeteva a memoria, in antico volgo toscano. La più struggente dedicata ai suoi cugini di Guardistallo, suo paese di origine, trucidati per rappresaglia durante la seconda guerra mondiale.

Sulla sommità di una collina, con un panorama che spazia fino al mare ed un tramonto suggestivo, c’è il cimitero, semplice e curato. È all’inizio della strada che arriva a Bolgheri e dei tanti sentieri che portano alla macchia, ai poderi ristrutturati, ai vigneti nobili, agli antichi uliveti. Di fronte, dopo una breve salita, protetto da un pino di mare, un mulino a vento circolare. Tutto intorno, cipressi. E tanta pace.