Cosimino Pecere, un artista del vinile

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All’inizio degli Anni Novanta, con il diffondersi della musica digitale, prima su cd e poi online, ben pochi avrebbero scommesso sul futuro del vinile. Cosimino Pecere è stato uno di quei pochi. E nel 1995, a Ostuni, ha dato vita alla Psych-Out Records, casa discografica indipendente specializzata soprattutto in psichedelica e garage. Una storia che ormai ha superato i 30 anni di vita, con oltre 50 LP prodotti (oltre a 7”, 10”, qualche CD e un DVD).

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Come nasce l’idea di fondare una casa discografica?

“La Psych-Out nasce dall’incontro di una pulsione e di una frustrazione. La sintesi, non so in quale grado di perfezione o imperfezione, tra la più vitale delle mie passioni, quella per la musica e la consapevolezza frustrante della mia inesistente creatività artistico-musicale e dell’incapacità di suonare qualsiasi strumento musicale, non escluso il campanello di casa. Impotenza e frustrazione generano, come si sa, meccanismi di sublimazione, compensazione, razionalizzazione e formazioni reattive varie. Fu così che nella prima metà degli anni ’90 iniziò a prender forma l’idea di produrre musica: non potendo essere l’esecutore, sarei stato almeno il produttore. In me era ed è forte tutta la lezione di Walter Benjamin in riferimento all’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica che ben si coniugava con la mia idea dell’arte bene comune, come valore d’uso e non di scambio. Insomma: la musica bene comune e non merce.

Ma come hai fatto a sottrarti ai tentacoli del mercato neoliberista?

Contro la riproducibilità tecnica non avevo altra scelta che quella di numerare le copie. Ogni disco è unico in quel numero che lo individua. Non solo. Ho difeso le mie produzioni dal rischio di una metamorfosi mercantile vendendo quasi tutti i miei dischi a prezzo di costo. Qualcuno presenta un esiguo margine di guadagno ma solo per evitare una sleale concorrenza dei confronti di qualche negoziante coraggioso che ha preso copie in vendita.

Nei tuoi dischi si nota immediatamente una particolare attenzione ai dettagli, non solo nella qualità dell’incisione, ma anche nella grafica, nella scelta dei materiali per le copertine…

Le mie produzioni sono particolarmente curate e ciò è dovuto, almeno credo, al mio disturbo collezionistico. Produrre supporti che attraversino il tempo e dialoghino da una prospettiva meta temporale. Presuntuoso? Forse. In ogni caso ci provo.

Tra le tue produzioni più importanti, sicuramente la collaborazione con Claudio Rocchi…

Quel respiro di libertà underground che ha animato tutta la produzione della Psych-Out è ben presente nella pubblicazione dei 4 album, gli ultimi purtroppo, di Claudio Rocchi e in modo particolare in quello con la band neopsichedelica vercellese Effervescent Elephants. Avevo notato una certa sensibilità artistica che accomunava sia gli Effervescent che Claudio Rocchi e quindi proposi loro di incontrarsi e di far venir fuori qualcosa, un album per la precisione. Dopo quasi una decina di anni di pressioni e di rotture è venuto fuori quel disco che è un vero gioiello di psichedelia. Un ponte ideale tra la controcultura psichedelica degli Anni ’70 e quella dei decenni successivi interpretata dai magistrali Effervescent Elephants.

L’ultima tua produzione è proprio il nostro “Dichiarazione di Gianni Milano”, con la voce recitante di Alessandro Manca, nel quale ho avuto l’onore di comporre le musiche…

In questo orizzonte di comprensione, sono veramente felice ed orgoglioso di pubblicare un album che mette in musica le liriche di una delle espressioni più alte della beat generation italiana, quelle di Gianni Milano. Un progetto che incarna tutto lo spirito della psych-out: alternativo, indipendente e underground. Un viaggio sulla stessa lunghezza d’onda con gli amici di Re Nudo che firmano questo lavoro.

“Dichiarazione di Gianni Milano” è già disponibile sulla piattaforma Bandcamp in streaming e download gratuito per tutti, in linea con quanto avrebbe desiderato il poeta scomparso nel 2025, all’indirizzo

renudopsychout.bandcamp.com/album/dichiarazione-di-gianni-milano

Da fine giugno sarà anche stampato su vinile. Per maggiori informazioni: info@psychoutrecords.com