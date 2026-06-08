Fine anno tra miti, ricordi e nuovi orizzonti

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Grande partecipazione ed emozione per gli spettacoli di fine anno organizzati dalla Scuola Primaria di Caselle Torinese nella Sala “Fratelli Cervi” che nei giorni 4 e 8 giugno hanno visto protagonisti gli alunni delle classi quinte in due rappresentazioni capaci di coinvolgere famiglie, insegnanti e compagni in un intenso viaggio tra fantasia, ricordi e valori. Il 4 giugno è andato in scena:” Caos nell’Olimpo”, spettacolo interpretato dagli alunni delle classi 5A e 5B. Vestiti come le divinità della mitologia greca, i bambini hanno accompagnato il pubblico in una divertente avventura nata dalla misteriosa scomparsa dell’ambrosia, il prezioso nutrimento degli dèi. Gli abitanti dell’Olimpo si sono trovati a dover affrontare incomprensioni e contrasti che rischiavano di dividerli. Solo ritrovando il dialogo e il rispetto reciproco sono riusciti a ricostruire l’armonia perduta e a recuperare l’ambrosia. Un messaggio semplice ma chiarissimo, reso ancora più efficace dalle canzoni sulla pace eseguite dai bambini, che, dal palco, hanno invitato gli adulti a seguire l’esempio degli dèi dell’Olimpo e a impegnarsi per costruire la pace, nei cuori e nella società. L’8 giugno è stata invece la 5D a salire sul palco della Sala Cervi con lo spettacolo “Primaria bye bye” dedicato ai ricordi e al cammino compiuto durante la scuola primaria. I bambini e le insegnanti hanno ripercorso le tappe più significative dei cinque anni trascorsi tra i banchi: le esperienze, le scoperte e le amicizie che li accompagneranno nel futuro. I bambini hanno avuto modo di incontrare alcuni studenti della scuola Secondaria di primo grado che hanno risposto alle domande dei futuri compagni più giovani. Un momento di confronto utile e rassicurante per affrontare con serenità il passaggio al nuovo ordine di scuola. Lo spettacolo ha offerto uno spazio di riflessione dedicato alla Costituzione Italiana e al diritto allo studio, evidenziando l’importanza di garantire a tutti i bambini le stesse opportunità di crescita e formazione. Il finale di entrambi gli spettacoli è stato ricco di emozioni: sullo schermo sono apparse le fotografie di ciascun alunno, accompagnando il pubblico in un ultimo viaggio nei ricordi prima dei saluti finali. Momenti intensi che hanno segnato la conclusione di un capitolo basilare della vita scolastica dei ragazzi e l’inizio di una nuova avventura nella scuola secondaria. John A. Shedd affermò: “Una nave in porto è al sicuro, ma non è per questo che le navi sono state costruite”.

Buon viaggio bambini!