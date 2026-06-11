I bambini della 1G alla scoperta del mondo delle api

I bambini e le bambine della sezione 1G della Scuola dell’Infanzia di Caselle Torinese hanno partecipato al progetto “Ogni ape conta”, un percorso educativo dedicato alla conoscenza delle api e del loro ruolo essenziale per l’ambiente e la produzione alimentare. L’iniziativa si è sviluppata attraverso due incontri: il primo svolto a scuola, in cui i bimbi hanno scoperto il mondo delle api attraverso racconti, attività e momenti di gioco; il secondo presso il punto vendita Coop, che si è trasformato in un’originale aula didattica, offrendo ai piccoli partecipanti l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso. Durante il percorso, i bambini hanno imparato quanto sia importante il lavoro delle api per l’impollinazione delle piante, la conservazione della biodiversità e la produzione di molti alimenti presenti sulle nostre tavole. Attraverso esperienze coinvolgenti e attività pratiche, sono diventati protagonisti attivi del loro apprendimento, sviluppando una maggiore consapevolezza nei confronti della natura e della sua tutela. Il progetto ha rappresentato una preziosa esperienza di educazione ambientale, in grado di unire conoscenza divertimento e partecipazione. Un’iniziativa che ha permesso ai più piccoli di avvicinarsi a temi importanti in modo semplice, valorizzando la collaborazione tra scuola e territorio.