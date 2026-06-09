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Il Muppet Show

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Di Luciano Simonetti

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Possiamo dire che la campagna elettorale non è mai terminata dall’ottobre del 2022, ma soprattutto non è mai terminato quel continuo vittimismo condito da promesse disattese; il tutto sostenuto con argomentazioni e modi rissosi, il marchio di fabbrica di questa classe politica.
Viviamo in continua campagna elettorale, urlata, di par condicio da centellinare col bilancino del farmacista.
Ma torniamo al referendum: mi ha sorpreso l’affluenza, mi ha sorpreso positivamente che gli Italiani non abbiano abboccato alle farneticazioni di personaggi improponibili che in qualsiasi azienda sarebbero già stati messi alla porta da tempo, nonostante ripetano la solita frase: “Sono stato frainteso”.
Non abbiamo voluto venisse toccata la Costituzione.
Non abbiamo voluto che i padri costituenti si rivoltassero nella tomba.
Diciamo, anzi “disciamo” come usa la nostra premier che per esprimere un Sì o un No sarebbe già stato sufficiente guardarsi intorno; lasciamo perdere i sette articoli della Costituzione che sarebbero stati modificati perché è un argomento talmente ostico e difficile sul quale  ben pochi sarebbero in grado di capire e spiegare con parole semplici, anche se sui social in tanti si sono avventurati (gente comune) a spiegare, tra un insulto e la cronica mancanza delle “h” o delle “e” prive dell’accento là dove sarebbe stato necessario.
Praticamente gli stessi specialisti e conoscitori del Covid, poi dei vaccini, poi esperti di conflitti, e adesso appunto costituzionalisti.
Anche selezionatori tecnici della Nazionale di calcio.
Chi ha chiesto questa variazione è un partito (non il solo) nel quale ci sono dei condannati scandalosamente ancora al loro posto e inquisiti i restanti.
Per il Sì, Meloni. Sosteneva sarebbero stati liberati stupratori e pedofili in caso di vittoria del No, Nordio, Bignami che si è fatto ritrarre vestito da nazista e dice cose alle quali sicuramente non crede nemmeno lui, e Delmastro condannato a otto mesi e sorpreso al ristorante con dei mafiosi, accompagnato da Giusi Bartolozzi, quella che “se vince il no lascio l’Italia perché la magistratura è un plotone d’esecuzione”: chissà se è già partita? Magari ospite del Sig. Osama Elmasry Njeem, uno stupratore pedofilo torturatore (quello sì) riaccompagnato a casa con le scuse.
Santanchè, a processo per falso in bilancio e il caso Visibilia, la Montaruli (miss bau bau) condannata in via definitiva per peculato.
Mi fermo qui perché l’elenco è lungo.
Che dire: il sogno di Silvio, come diceva la Pascale, si è schiantato ancora una volta.
Il Sì era caldeggiato dai suddetti personaggi. Dal solito Muppet Show, non si offendano i cari pupazzetti.
Il No da gente come il magistrato Gratteri, dal prof Barbero, da Corrado Augias, il giurista Gustavo Zagrebelsky.
Due gruppi che non potrebbero stare nemmeno vicini vista la differenza di cultura e preparazione sulla materia.
Devo però aggiungere che forse anche grazie a personaggi (fatico a dire politici) come Nordio, Santanchè e Delmastro il No ha avuto un bell’aiuto: erano così grotteschi nelle loro affermazioni che nemmeno nel varietà Il Bagaglino sarebbero state accettate.
Naturalmente le meste dichiarazioni degli esponenti e sostenitori del Sì minimizzano, parlano di decisione del Popolo Sovrano, quel popolo che spesso, sempre, nemmeno sanno esista.
Quel breve filmato della Meloni, da casa, con il verde dietro e gli uccellini in sottofondo senza urlare per una volta, sommessamente, faticosamente, è stato una perla rara, credo rimarrà unica: riprenderà, riprenderanno, la baldanza di chi continua come nulla fosse: alcuni trombati, ma li rivedremo presto con un’altra casacca.
Perché questo non era solo un voto in merito alla modifica della Costituzione, ma un voto sull’andazzo che stiamo vivendo quotidianamente: parlo delle guerre, del legame col “pannocchia”, parlo della scuola, della sanità, della ricerca e certo anche della giustizia, ma dal nostro punto di vista, non da quello dei Delmastro.
Nota di colore: la Meloni è apparsa indossando qualcosa di grigio, come la Ferragni quando spiegava l’errore di comunicazione; la stessa tuta grigio “pentimento” indossata da Soumahoro.
Credo di averne una simile anche io in qualche cassetto: la tengo dovessi scusarmi in futuro.
E adesso dai tutti a cena alla Bisteccheria d’Italia !
Portiamo anche Piantedosi e la sua amica.

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Luciano Simonetti
Luciano Simonetti
Sono Luciano Simonetti, impiegato presso una azienda facente parte di un gruppo americano. Abito a Caselle Torinese e nacqui a Torino nel 1959. Adoro scrivere, pur non sapendolo fare, e ammiro con una punta di invidia coloro che hanno fatto della scrittura un mestiere. Lavoro a parte, nel tempo libero da impegni vari, amo inforcare la bici, camminare, almeno fin quando le articolazioni non mi fanno ricordare l’età. Ascolto molta musica, di tutti i generi, anche se la mia preferita è quella nata nel periodo ‘60, ’70, brodo primordiale di meraviglie immortali. Quando all’inizio del 2016 mi fu proposta la collaborazione con COSE NOSTRE, mi sono tremati i polsi: così ho iniziato a mettere per iscritto i miei piccoli pensieri. Scrivere è un esercizio che mi rilassa, una sorta di terapia per comunicare o semplicemente ricordare.

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