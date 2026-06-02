Il posto auto in condominio



Carissimi lettori, bentrovati.

All’interno dei condomini talvolta sono presenti dei posti auto condominiali. Spesso non sono delimitati da segnaletica orizzontale, altre volte li troviamo ben identificati da strisce bianche con o senza numero di riferimento. Talvolta le strisce sono gialle e seguono particolari requisiti in quanto trattasi di parcheggi riservati a disabili, come da normativa vigente.

I posti auto possono essere privati, e quindi identificati e riportati in fase di compravendita dell’immobile, oppure condominiali.

I posti auto privati possono essere liberamente cedibili separatamente rispetto all’immobile oppure pertinenze ad esso vincolate.

I posti auto condominiali sono considerati parti comuni, talvolta assegnati in maniera definitiva mediante delibera assembleare all’unanimità (totalità dei millesimi), altre volte utilizzabili liberamente o assegnati ad uso turnante.

Quali sono le regole per il corretto utilizzo? Prima di tutto non è consentita la sosta di auto abbandonate o non assicurate. Generalmente poi vengono individuate le aree specifiche nelle quali si può parcheggiare senza ostacolare manovre delle altre auto; ma soprattutto dei mezzi di soccorso. Non è mai consentito infatti ostruire le vie di fuga ed esistono misure minime sia per la larghezza delle corsie di manovra generica, sia per quelle davanti ai box, sia per la dimensione dello stallo.

È possibile parcheggiare sempre nello stesso posto? In teoria se un posto è libero e comodo, sarebbe un peccato non parcheggiarvi in maniera continuativa, però, così facendo, si rischia di essere accusati di occupare in maniera continuativa un’area comune, di fatto impedendone l’uso ad altri condomini. Questa situazione, in caso di condominio, è sanzionabile dall’amministratore.

E cosa succede se si trovano auto parcheggiate in maniera da rendere complessa la manovra del proprio mezzo? Si rischiano serie conseguenze, fino alla condanna per il reato di violenza privata, ai sensi dell’articolo 610 del Codice Penale. Da notare che ho scritto “complessa”, non “impossibile”; la legge infatti punisce non solo chi rende totalmente impossibili le operazioni di transito; ma anche chi le rende complesse. La sentenza n. 27559 del 26 giugno 2023 della Cassazione Penale (Sez V) ha confermato che parcheggiare l’auto in modo da ostacolare l’accesso o il passaggio in un’area condominiale, integra il reato di violenza privata come previsto dall’art. 610 del Codice Penale.

Sperando che questo articolo possa avervi dato spunti utili, vi ringrazio per il tempo che dedicate alla lettura dei miei articoli e vi aspetto sul prossimo numero di Cose Nostre.