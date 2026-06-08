Incarichi dirigenziali in Sanità, la Cassazione mette ordine

Con la sentenza n. 3868/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su una questione che negli ultimi anni aveva alimentato dubbi e contenziosi: chi è competente a giudicare le controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nella sanità pubblica?

La risposta è arrivata in maniera netta: la competenza spetta al giudice ordinario, perché non si tratta di un concorso pubblico, ma di una scelta gestionale interna al rapporto di lavoro.

Al centro della decisione c’è la qualificazione della procedura prevista dall’art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992. Secondo la Cassazione, anche dopo le modifiche normative più recenti, il meccanismo di selezione non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, ma una valutazione comparativa tra dirigenti già inseriti nel sistema, finalizzata al conferimento di un incarico, non all’assunzione. Un passaggio decisivo, perché esclude l’applicazione delle regole che devolvono al giudice amministrativo le controversie sui concorsi pubblici.

La pronuncia affronta anche la distinzione tra atti di macro-organizzazione (tipicamente pubblicistici) e atti di gestione del personale.

Le Sezioni Unite chiariscono che il conferimento dell’incarico di struttura complessa rientra nella seconda categoria. Non si tratta, cioè, di una decisione autoritativa sull’assetto generale del servizio sanitario, ma di una scelta operata con i poteri del datore di lavoro.

Ciò comporta che anche se la procedura presenta elementi “pubblici” – bando, commissione, graduatoria – la sua funzione resta gestionale e privatistica.

Negli ultimi anni si erano contrapposti due orientamenti:

da un lato, chi riteneva competente il giudice amministrativo, soprattutto dopo il rafforzamento del peso della graduatoria; dall’altro, chi continuava a ricondurre la materia al giudice del lavoro. La Cassazione stabilisce oggi che il vincolo della graduatoria non trasforma la procedura in concorso, ma limita soltanto la discrezionalità della scelta finale.

Nel concreto, la decisione ha ricadute immediate, poiché determina che le impugnazioni (esclusioni, punteggi, nomine) andranno proposte davanti al giudice ordinario; la posizione dei candidati viene quindi letta in termini di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.

Sebbene la sentenza rafforzi il modello privatistico del lavoro pubblico sanitario, tuttavia non elimina tutte le zone grigie. Resta infatti il dato pacifico che queste procedure mantengono una forte impronta pubblicistica nella forma, pur essendo qualificate come atti di gestione nella sostanza.

Con la decisione n. 3868/2026, la Cassazione offre dunque una risposta chiara sul piano processuale, ma il dibattito sul rapporto tra organizzazione pubblica e gestione privatizzata, soprattutto in ambito sanitario, è da considerarsi tutt’altro che chiuso.

“N’argoment ancor nén serà, ma, par adès, foma nén an procés”