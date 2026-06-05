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L’ Uomo Nero…

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Di Massimo Centini

Ci sono attività professionali intorno alle quali si è andata formando una sorta di aura mitica, che pur avendo il pregio di essere riuscita a salvaguardare le memorie su quelle particolari esperienze lavorative, ha forse esaltato alcuni aspetti maggiormente poetici, facendo perdere di contro quelli storici: il caso degli spazzacamini è in questo senso emblematico.
Uomini sempre neri, la cui fondamentale attività ha lasciato tracce appena accennate nella nostra memoria, ormai solo vive nei ricordi dei più anziani e destinate a perdersi. Con i loro attrezzi speciali, ripulivano le canne fumarie girando in paesi e città, provenendo spesso da località contadine. In quella non facile attività svolgevano un ruolo importante i bambini di sei-sette anni, poiché più adatti per arrampicarsi anche nelle canne fumarie più strette e scomode.
Nei primi del Novecento un bambino che lavorava “sotto padrone” poteva portare a casa da 50 a 60 lire per stagione (della durata di sei mesi): circa 300-450 € al cambio attuale. Un’inezia. Il fatto che fossero piccoli però non concedeva loro alcuno sconto: anzi lavoravano come adulti e spesso di più.
Secondo un’antica credenza popolare toccare uno spazzacamino era di buon auspicio, soprattutto per le ragazze da marito che, dopo quel gesto apotropaico, avrebbero sicuramente incontrato l’anima gemella. Ma quel personaggio sempre sporco di fuliggine aveva tutte le prerogative per rivestire i panni dell’ “uomo nero” ed essere usato come spauracchio per i bambini disubbidienti…
È di uno spazzacamino della Val Vigezzo un singolare primato: l’invenzione del calorifero ad aria calda. Si chiamava Pietro De Zanna ed era nato a Tornasco nel 1779; ai suoi tempi venne celebrato come un grande inventore e da alcuni paragonato a Beniamino Franklin. La sua invenzione in breve tempo ottenne una vasta eco: Carlo Alberto gli affidò l’incarico di realizzare l’impianto di riscaldamento per Palazzo Reale di Torino e per alcuni castelli sabaudi.
Cosa rimane oggi dello spazzacamino? Varie testimonianze letterarie, etnografiche e un museo a Santa Maria Maggiore, nella stessa valle in cui nacque De Zanna e che ogni anno ospita la riunione internazionale degli spazzacamini provenienti da ogni parte del mondo.

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