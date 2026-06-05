La Bielorussia di ieri e di oggi

Sulla tragedia di Chernobyl, che ha colpito la Bielorussia, penso di essere stato esaustivo nel numero scorso. In conseguenza del nostro impegno per l’accoglienza dei bimbi cosiddetti di Chernobyl, (sembra un paradosso che il nome di un impianto pericoloso sia diventato il nome di un’infanzia negata) ci siamo recati due volte in Bielorussia (La Russia Bianca). Quando si va fuori casa, ho sempre considerato molto utile interessarsi della storia del luogo che ci ospita. Questo Paese è stato repubblica indipendente, ma condizionata dal regime zarista, fino al 1922. Dopo la rivoluzione, quando poi entrò a far parte dell’Unione Sovietica, fu inevitabilmente condizionato da Mosca. Nel 1991, dopo lo scioglimento dell’URSS tornò teoricamente indipendente, ma il condizionamento del Paese confinante, più potente, è rimasto tutt’oggi. Dal 1994 è Repubblica Presidenziale, cioè da quando venne eletto presidente Alexander Lukashenko, che gradatamente consolidò il suo potere, mantenendo un regime repressivo dei diritti umani. Ci sono state numerose votazioni contestate, numerose manifestazioni di piazza, ma costui è rimasto saldo al potere. Le proteste del 2020, non sono molto distanti. È riuscito a modificare la Costituzione affinché potesse essere rieletto a vita. Insomma, una dittatura bella e buona (ma non troppo buona). Si dice sia l’unico dittatore in Europa. Io però non sono dello stesso parere, perché ce ne sono altri reali e potenziali. La capitale Minsk, come tutto il mondo ex sovietico, è fortemente legata al passato e soprattutto alla memoria dell’evento che l’ha vista, suo malgrado, maggiormente protagonista: la seconda guerra mondiale. La città è stata teatro di scontri militari violentissimi, che l’hanno rasa al suolo. La Bielorussia, occorre ricordarlo, è stata quasi totalmente distrutta nella seconda guerra mondiale, al punto di perdere un quarto della popolazione, grazie all’invasione nazi-fascista. Chatyn è il nome di un villaggio, a 50 km da Minsk, in cui tutti gli abitanti (149 persone, tra cui 75 bambini) furono rinchiusi in un magazzino poi dato alle fiamme dai nazisti, così come tutte le altre case. Il memoriale che è stato edificato ricorda 628 villaggi che hanno subito la stessa sorte, qualcuno persino più volte. A Chatyn c’è il rispetto della memoria del singolo e la vastità della tragedia di un’intera nazione. È fondamentale distinguere tra due eventi altrettanto terribili, entrambi nello stesso periodo in quell’area di mondo, spesso confusi a causa della somiglianza dei nomi. Il massacro di Katyn (1940) fu un’esecuzione di massa in cui circa 22.000 ufficiali, intellettuali e funzionari polacchi, furono giustiziati dalla polizia segreta sovietica; i Russi l’hanno sempre negato finché le prove sono state schiaccianti. Mentre la tragedia di Chatyn (1943) ricorda il villaggio bielorusso bruciato dai nazisti. Luoghi in cui la ferocia umana senza veli si è espressa in tutta la sua immensa crudeltà. Oggi, tutta la capitale bielorussa è coinvolta nel ricordo, attraverso monumenti e musei. In questo si nota così tanta cura e meticolosità che non può essere interpretata solo come propaganda politica. Il più significativo è l’isola delle lacrime, ove un monumento, molto particolare, ricorda la sofferenza delle madri e delle mogli dei soldati scomparsi in guerra. Minsk ha 2 milioni di abitanti, con un impianto urbanistico caratterizzato da ampi viali ed enormi edifici. È una città che sta vivendo una parziale trasformazione con la nascita di centri commerciali, di nuovi quartieri e costruzioni di nuova concezione come la biblioteca nazionale, che paiono proiettarla decisamente nel futuro. L’apparenza è di ordine, pulizia e discreto benessere. Siamo rimasti favorevolmente stupiti dai numerosi monumenti in bronzo, alcuni molto grandi, ma comunque insoliti: una carrozza con due stupendi cavalli, un cavallo che sembra vagare sciolto in mezzo alla gente, una dama e il suo cagnolino; ma quelli più sorprendenti sono dedicati ai vari mestieri: al postino, al fotografo, alla spazzina. Naturalmente non hanno dimenticato i politici, ma anche gli scrittori e i poeti: è enorme quello dedicato a Jakub Kolas, considerato uno dei fondatori della moderna lingua letteraria bielorussa. Insomma, questo Paese, sconosciuto ai più, per la sua storia e la sua condizione direi che ha meritato veramente una visita.