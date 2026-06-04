L’impennata romantica dei Puritani

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Dopo i trionfi milanesi della “Sonnambula” e di “Norma” (1831), Vincenzo Bellini fece un passo falso con l’opera “Beatrice di Tenda”, divorziando così dal librettista Felice Romani che pure era stato l’artefice dei precedenti successi. Ma a quel punto la fama del catanese aveva già varcato i confini italiani, era applaudito, stimato e richiesto all’estero. Dopo un soggiorno a Londra poco proficuo, Bellini optò per la piazza (esigentissima) di Parigi. Uomo non certo cosmopolita, aveva difficoltà con le lingue straniere, il suo francese era piuttosto ridicolo, per cui nel reperimento di nuovi soggetti si volgeva a testi italiani eseguibili al Théatre Italien e non all’Opéra. Firmato un contratto nel gennaio 1834, dopo molte vicissitudini la sua scelta cadde su un testo derivato da un dramma di Ancelot & Boniface, “I puritani e i cavalieri”, per la cui versificazione incaricò un librettista, l’inesperto conte Carlo Pepoli (amico di Leopardi, che lo chiamava “Pepoli mio”). Ne uscì un lavoro non eccelso ma pieno di bei versi, e soprattutto di atmosfera – quella del primo romanticismo – per cui è facile percepirlo come leopardiano, nemmeno l’avesse scritto Leopardi stesso.

Bellini non era un fulmine nel comporre e si prese il suo tempo. Per esigenze promozionali, frequentava molto i salotti parigini, dove oltre alla miriade di esiliati italiani incontrava anche il meglio della “intellighenzia” francese: tanto per fare un esempio, una sera si trovò a cantare una romanza avendo come accompagnatore al pianoforte Fréderic Chopin! Rintanatosi in un piccolo Hotel sul Boulevard des Italiens, non distante dal Théatre Italien, e poi presso certi amici nel sobborgo di Puteaux, si tuffò nella composizione, ma senza mai disdegnare il mondo culturalmente elevato che lo circondava: frequentava i teatri e assisté persino a concerti sinfonici (inesistenti in Italia). Proprio nei giorni in cui componeva “I Puritani” ascoltò una esecuzione della beethoveniana Sinfonia Pastorale da cui restò letteralmente incantato. Di conseguenza per la sua nuova opera volle curare l’orchestrazione come mai aveva fatto in precedenza.

Strutturata in due lunghissimi atti, fu dietro suggerimento di Rossini che venne suddivisa in tre; e sempre Rossini consigliò lo spostamento di alcune scene per valorizzare meglio, dopo i momenti patetici della pazzia di Elvira, l’impeto del duetto “Suoni la tromba e intrepido”. Così sistemata, l’opera debuttò il 24 gennaio 1835 con interpreti che erano delle vere “leggende”, il tenore Giovan Battista Rubini e il soprano Giulia Grisi. Fu subito un successo trionfale: “Ha fatto un furore, che ancora ne sono io stesso sbalordito!”, scrisse il compositore all’amico Florimo.

Sappiamo della feroce rivalità esistente fra Bellini e Donizetti, ma questo caso clinico di pazzia per amore anticipò di otto mesi la “Lucia” donizettiana (che avrebbe debuttato a Napoli il 26 settembre 1835, tre giorni dopo la fatale scomparsa del catanese), facendo di Elvira la purissima precorritrice dei languori amorosi che in quegli anni penetravano negli animi e nei costumi. Bellini stesso era reduce da un’infelice storia d’amore con Giuditta Turina (la quale si era, si può dire, rovinata per lui): stava riprendendosi, ma pur nella malinconia che spesso lo assaliva non era restio a guardarsi attorno per cercarsi una moglie che fosse, come diceva, docile e senza grilli per il capo.

Nulla di questo realismo, nei “Puritani”: che sono intrisi da cima a fondo di idealità amorosa e di spinte verso il sublime, come richiedeva l’impennata romantica di quei giorni. Cosa ardua, per i compositori successivi, cercare di eguagliare uno stile in cui la dolcezza è sinonimo di forza d’animo e il sentimento non si abbassa mai al sentimentalismo. Un esempio per tutti, quello di Balzac, che, incaricato di recensire l’opera, ne fu talmente soggiogato da poterlo fare solo con un’esclamazione: “Ah! Les Puritains!…”

Parlare dell’ultima opera di Bellini ci costringe a parlare di quella specie di mistero, quasi un giallo, che fu la sua morte. Durante l’estate, per salvarsi dai “divertimenti parigini tali da stancare un Ercole” Bellini si era concesso un po’ di riposo. Legatosi d’amicizia con una coppia, M.Levy e M.elle Olivier, che vivevano a Puteaux e da cui era ospitato, ai primi di settembre venne colpito da una strana infezione intestinale, “legère dyssenterie” disse lui, ma la cosa precipitò entro breve mentre i padroni di casa, nel terrore che si trattasse di colera, impedirono le visite, e loro stessi si dileguarono, lasciandolo praticamente solo. Quando un amico riuscì a portare medici e soccorsi, il malato era già gravissimo. Morì alle cinque del pomeriggio del 23 settembre. Non aveva ancora compiuto trentaquattro anni. L’autopsia non fece chiarezza sul male, oggi ritenuto una colite ulcerosa amebica seguita da fatale disidratazione. A commento di tale lutto trascrivo le belle parole di John Rosselli: “Impossibile ipotizzare quali sarebbero stati gli sviluppi dell’arte di Bellini se fosse vissuto più a lungo. Ma la sua opera, così com’è, è qualcosa di unico al mondo. E per noi è sufficiente. “

Ebbene, i Puritani sono stati ospiti del Teatro Regio con la direzione di Francesco Lanzillotta: spero non ve li siate fatti mancare!