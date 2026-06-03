“L’Ultima Missione: Project Hail Mary”, tra fantascienza e umanità

C’è una linea sottile tra la meraviglia e la paura quando si parla di spazio. “L’Ultima Missione: Project Hail Mary” viaggia proprio su quel confine con una storia di fantascienza che parte da affascinanti scoperte scientifiche per arrivare a incontri inattesi sorprendentemente umani.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir, il film racconta di Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, che si risveglia su un’astronave e poco a poco scopre il terribile motivo per cui si trova lì: la Terra è minacciata da un fenomeno che rischia di estinguere ogni forma di vita, e lui, contro il suo volere, è stato spedito nello spazio a cercare una soluzione.

Quello che all’inizio sembra un viaggio in solitaria verso un sistema di stelle si trasforma in qualcosa di completamente diverso. In un punto remoto dello spazio incontra Rocky, una creatura aliena con una struttura fisica, sensoriale e biologica radicalmente diversa dalla nostra. Ma nonostante questo anche lui e la sua specie sono vittime dello stesso fenomeno che sta distruggendo la Terra, ed è proprio questa minaccia condivisa a spingerli verso una inaspettata collaborazione.

All’inizio non esiste un linguaggio comune tra i due ma solo curiosità, tentativi ed errori. Lentamente però riescono a trovare una forma di comunicazione basata sul bisogno reciproco di sopravvivere, la dimostrazione che la comprensione è possibile anche tra esseri completamente diversi.

Ed è qui che il film esprime il suo messaggio più importante. “L’Ultima Missione: Project Hail Mary” non ci parla solo dei due mondi da salvare ma di come l’unione tra differenze possa essere l’unica vera soluzione. Grace e Rocky non si assomigliano ma lavorano come una squadra perché scelgono di capirsi.

Mentre il film riflette su connessione ed empatia, la scienza comunque non è mai solo uno sfondo ma resta il motore della storia. Tra i termini scientifici e i dati matematici il film non rinuncia all’intrattenimento e l’umorismo scorre costante nei tempi comici di Rocky e nel goffo protagonista Grace.

Visivamente poi l’impatto del film è a dir poco straordinario. Ogni inquadratura è spettacolare ma allo stesso tempo credibile. La fotografia lavora continuamente sui contrasti tra la vastità silenziosa dello spazio e i momenti intimi nella disordinata ma tecnologica navicella.

La colonna sonora riesce ad accompagnare ogni scena perfettamente raggiungendo uno dei suoi momenti più riusciti quando Sandra Hüller, nel ruolo dell’agente governativa a capo dell’operazione, al karaoke intona “Sign of the Times” di Harry Styles, poco prima della partenza della missione. In quella scena il tempo sembra sospeso e il testo della canzone si intreccia in modo toccante con l’attesa e la consapevolezza della gravità di ciò che sta per accadere.

Tutto questo risulta in un film che riesce ad essere tante cose insieme: un grande spettacolo, un racconto scientifico rigoroso, una storia di amicizia e in generale un riflessione sull’essere umano. È un film che lascia qualcosa e per questo non sorprende che il motto di Rocky, “Amaze Amaze Amaze”, il suo modo di dire straordinario, abbia superato i confini del film arrivando nelle comunicazioni della missione Artemis II di aprile dove la NASA davanti alle immagini della Terra ha richiamato proprio questa espressione.

Ed è così che tra scienza, ironia e meraviglia “L’Ultima Missione: Project Hail Mary” ha ricordato al pubblico che il progresso non è mai solitario ma il risultato di coraggio, fiducia e della bellezza delle nostre differenze.