Nascita e declino dell’Ordine dei Cavalieri teutonici



I più eminenti aristocratici europei parteciparono alla Terza crociata (1189-91) in Terrasanta ma nonostante lo scopo comune, quello di riconquistare i luoghi sacri, ciò che caratterizzò questa nuova spedizione militare fu un pesante carico di reciproche ostilità, invidie e rivendicazioni. A segnare le sorti dell’impresa, però, furono le pestilenze e le malattie indotte dalle condizioni igieniche precarie e dalle circostanze ambientali sfavorevoli. Gli ospedali gestiti dagli ordini degli Ospedalieri e dei Templari erano stracolmi di malati e la possibilità di essere ricoverati in essi era soggetta a conoscenze e raccomandazioni. I principali esclusi erano i cavalieri tedeschi al seguito di Federico Barbarossa, in quanto i più antichi e potenti ordini cavallereschi venivano gestiti dalla comunità anglo-francese. Costoro non avevano il solo compito di difendere i territori santi dai musulmani, ma fungevano da veri e propri organizzatori degli spostamenti e dell’alloggio di combattenti e pellegrini. I tedeschi dovettero pertanto gestirsi per proprio conto, e nel 1190, mentre la città di Acri era sotto assedio, alcuni di essi fondarono l’Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum, che si dedicava alle cure dei loro conterranei in un improvvisato ospedale da campo. Erano dunque frati, non monaci, quindi impegnati nel mondo e vincolati ai voti di castità, povertà e obbedienza.

Il papa riconobbe l’Ordine già all’inizio del 1191, e ciò ne diede un’immediata spinta all’attività, tanto che, solo pochi anni più tardi, nel 1197, con l’occasione di un nuovo contingente crociato in Terrasanta dalla Germania, si constatò che l’ospedale dei tedeschi aveva fatto ottimo uso delle sovvenzioni ricevute, acquisendo una sorprendente efficienza. La struttura non solo forniva assistenza sanitaria, ma anche ospitalità, sussidi economici e ogni tipo di aiuto ai pellegrini e ai crociati. L’unica cosa alla quale non aveva ancora provveduto l’Ordine era la protezione armata.

In quei pochi anni dalla fondazione, però, vennero accolti numerosi cavalieri e non fu difficile, perciò, ottenere dal papa, nel 1198, il consenso a trasformarsi in ordine militare. Per almeno un decennio svolse una mera funzione di polizia ma con il tempo ottenne la difesa d’importanti castelli e il pattugliamento delle vie di comunicazione che li collegavano. Per cui, dall’originario apparato assistenziale, l’Ordine affiancò una struttura militare ben organizzata e autosufficiente. I posti di comando erano occupati dai fratelli cavalieri di origine nobile e tedesca, mentre la base era composta da contadini, artigiani, servi di diverse nazionalità e ceto sociale. Tuttavia, l’importanza storica dei Cavalieri teutonici non era destinata ad avere per scenario principale il mare Mediterraneo ma le acque più lontane del Mar Baltico.

Nel 1209 venne nominato Gran Maestro dell’Ordine Hermann von Salza, e due anni più tardi il re Andrea II d’Ungheria gli chiese aiuto per difendere la Transilvania dalle incursioni delle popolazioni pagane circostanti, promettendogli in caso di vittoria possedimenti nella zona. I cavalieri riuscirono nell’impresa ma le promesse non vennero mantenute e l’Ordine fu costretto ad andarsene. Il successo militare, però, suggerì al duca polacco Corrado di Masovia la via per risolvere la ruggine con i Prussi, popolazioni pagane insediate tra i suoi confini settentrionali e le rive del Baltico. I Prussi erano una popolazione autoctona baltica, né slava né germanica, di fiere tradizioni pagane guerriere. La loro opposizione fu strenua e si prolungò per decenni e dopo la sconfitta, coloro che sopravvissero, vennero lentamente assimilati dai coloni tedeschi che l’Ordine chiamò per ripopolare quei territori ormai deserti.

La Bolla d’oro papale di Rieti del 1234 e la successiva Bolla d’oro imperiale di Rimini riconobbero all’Ordine il possesso dei territori conquistati e della città di Kulm, sancendo la nascita di uno stato monastico sovrano, come quello dei cavalieri Ospitalieri a Rodi e, più tardi, a Malta. Il Gran Maestro teutonico diventava, così, una specie di monarca eletto all’interno dell’Ordine stesso. La formazione di uno stato rispondeva a un’esigenza strategica, in quanto prima di allora l’esistenza dei Cavalieri teutonici dipendeva solo da contributi volontari di uomini e di denaro. Uno stato, invece, assicurava solide fondamenta organizzative e finanziarie. L’impegno nelle crociate nordiche crebbe con l’assorbimento dell’ordine dei Fratelli Portaspada della Livonia, spostando ancora più a Est il baricentro strategico dei Cavalieri, fino a farli configgere con i Russi ortodossi.

Il secolo XIV avrebbe segnato l’apogeo dell’Ordine con la sua massima estensione territoriale e influenza politica. Con la sconfitta a Tennenberg in Polonia, il 15 luglio 1410, per mano delle armate polacche-lituane, iniziò il declino dell’Ordine e del suo potere temporale. La caduta definitiva avvenne nel 1525 quando, nel pieno dell’impeto della Riforma luterana, il Gran Maestro Alberto di Brandeburgo si convertì alla fede protestante e ottenne dallo zio, re Sigismondo I di Polonia, la sovranità ereditaria sul ducato di Prussia. Fu Napoleone, però, a scioglierlo definitivamente nel 1809, ponendo fine a sei secoli ininterrotti di gloria.