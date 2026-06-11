“ Summer Piola”, il profumo dell’estate

“Giugno la falce in pugno”.

Questo detto ha origini contadine e indicava il periodo in cui iniziavano le tradizionali attività di mietitura del grano e la raccolta dei primi frutti estivi, ma ora i cambiamenti climatici hanno sconvolto tutto.

Quest’anno ci lasciamo alle spalle un maggio rovente, gli ultimi giorni hanno infatti hanno fatto registrare nuovi record di temperatura massima in diverse zone della regione.

Per la Pro Loco maggio è stato rovente anche come manifestazioni ed eventi.

Abbiamo iniziato il mese con la partecipazione alla fiera del 3 maggio, l’8 maggio abbiamo presentato con successo in Sala Cervi il primo spettacolo di Fabrizio Frassa e Franca Battistella , il 15 maggio abbiamo ospitato in sede le Associazioni Sportive e, il 16 maggio con lo spettacolo di Elis Calegari e Patrizia Bertolo non ci siamo mai fermati.

Colgo l’occasione per fare i complimenti ai nostri due grandi amici Elis e Patrizia per il bellissimo spettacolo, presentato in una sala Cervi gremita di gente e, gli auguri, per tantissimi anni ancora di vita felice insieme.

Giugno non sarà molto diverso, abbiamo programmato diversi appuntamenti anche molto impegnativi.

Sabato 6 e domenica 7 giugno abbiamo collaborato alla seconda edizione di “Giocaselle” presso il Centro giochi e momenti di Via Bona.

Per il secondo anno consecutivo la grande rassegna di giochi da tavolo ha visto moltissimi visitatori e giocatori cimentarsi con i giochi a disposizione.

E sempre bello vedere i grandi ritornare bambini cimentandosi in giochi da tavolo tradizionali che hanno segnato la storia (Catan, Ticket to ride, Carcassonne) e altri più strategici e complessi (7 Wonders, Puerto Rico)

La settimana dopo da Giovedì 11 a Domenica 14 giugno è tornata, per il secondo anno consecutivo al Prato Della Fiera, la “Summer Piola”.

È Il nostro appuntamento con tutti i casellesi per dare inizio all’estate, gustando i nostri piatti e ascoltando buona musica.

La “ Summer Piola” è un evento che la gente aspetta con piacere e moltissimi ragazzi e ragazze vengono volentieri a darci una mano come volontari, divertendosi per quattro sere.

Il nostro appuntamento è la risultante di un lavoro enorme alle spalle fatto di scelte, di organizzazione e qualche volta di rischi e scommesse.

La nostra organizzazione non si basa su grossi camion per trasportare centinaia di tavoli e sedie, poi spostati da muletti e forti braccia di operai pagati per il loro lavoro, proprio no: ciò che vedete è frutto d’un lavoro totalmente volontario.

Noi del direttivo siamo un gruppo di volontari non più giovanissimi che, con mezzi a volta prestati da gentilissime persone, che ringraziamo, riusciamo, con l’aiuto di giovani e meno giovani, a creare un ambiente accogliente e, soprattutto, familiare per chi decide di passare qualche ora con noi.

Moltissima è la fatica che facciamo per montare il tutto: dall’attrezzare il Palatenda ad abbellire i giardini, dall’allestire la cucina a montare il palco musicale.

Ringraziamo tutti quelli che sono venuti a provare la nostra cucina, ad ascoltare buona musica e, a darci soprattutto, la soddisfazione di aver lavorato per il nostro paese.

Questa è la nostra remunerazione: poter dire di aver avuto molti amici che sono tornati anche più di una sera.

Dal 25 al 27 giugno saremo invece ospiti di Katia, nel cortile di “Di Fiore in Fiore” in Via Venaria angolo Via Circonvallazione, con tre serate dedicate alla “Piemontese”, la cotoletta di fassona impanata e poi arricchita con la nostra Toma delle Valli di Lanzo.

Questa sarà la seconda edizione e, come l’anno scorso, troverete un ambiente bellissimo, dal sapore provenzale, ricco di fiori e piante e, soprattutto, ricco di tantissima voglia di fare, di tanta ospitalità e di tantissimo buon gusto e capacità propri di Katia e di Andrea.

Troverete anche un ottimo piatto cucinato a dovere, qualche stuzzichino, qualcosa di buono da bere, tutto per passare una serata di vacanza pur essendo vicini a casa.

Vi aspettiamo e ci rivedremo a luglio con altre idee che bollono in pentola che, vi racconterò nel nostro nuovo numero di Cose Nostre.

Concludo ringraziando le persone che vogliono unirsi a noi per aiutarci ma, non solo, per nuovi entusiasmi, come Laura e Chiara che vedrete da giugno in Pro Loco.

La Pro Loco è in Via Madre Teresa di Calcutta 55, tutti i lunedì e i venerdì sera dalle 21 alle 23, per accogliervi.

“Un volontario non viene pagato perché il suo lavoro è inestimabile”, Sherry Anderson

Un abbraccio e vi aspettiamo.

Silvana Menicali