Dal primo giugno i volontari della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle hanno attivato un nuovo numero telefonico dedicato alla richiesta di servizio per ammalati che necessitano di trasposto in ambulanza.
Il tutto gestito dai volontari della sezione che si rendono disponibili a effettuare quest’opera che resta completamente slegata dall’attività di soccorso urgente, che continua invece ad essere attiva attraverso la richiesta da formularsi al numero unico europeo 1-1-2.
Per richiedere quindi il trasporto di un ammalato, barellato, sarà sufficiente rivolgersi al numero telefonico 335.1540011 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 17:00.
“In caso di mancata risposta, chiediamo di lasciare un messaggio in segreteria: gli utenti saranno richiamati appena possibile”, ci viene precisato dall’ente, che in questo modo rafforza la propria presenza sul territorio cittadino. “Con l’occasione vogliamo ancora ringraziare tutti i volontari che nelle ore diurne dei giorni feriali si sono resi disponibili per questa importante prestazione, dimostrando ogni giorno una sempre maggiore vicinanza al territorio e alle persone che hanno bisogno”, ci viene riferito da Francesco, il milite che ha dato vita a questa determinante opera ancora mancante nelle nostre città.
Un nuovo servizio della Croce Verde di Borgaro-Caselle
Dal primo giugno i volontari della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle hanno attivato un nuovo numero telefonico dedicato alla richiesta di servizio per ammalati che necessitano di trasposto in ambulanza.