ASSOCIAZIONICROCE VERDE

Un nuovo servizio della Croce Verde di Borgaro-Caselle

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Di Mauro Giordano

Dal primo giugno i volontari della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle hanno attivato un nuovo numero telefonico dedicato alla richiesta di servizio per ammalati che necessitano di trasposto in ambulanza.
Il tutto gestito dai volontari della sezione che si rendono disponibili a effettuare quest’opera che resta completamente slegata dall’attività di soccorso urgente, che continua invece ad essere attiva attraverso la richiesta da formularsi al numero unico europeo 1-1-2.
Per richiedere quindi il trasporto di un ammalato, barellato, sarà sufficiente rivolgersi al numero telefonico 335.1540011 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00 ; 14:00 – 17:00.
“In caso di mancata risposta, chiediamo di lasciare un messaggio in segreteria: gli utenti saranno richiamati appena possibile”, ci viene precisato dall’ente, che in questo modo rafforza la propria presenza sul territorio cittadino. “Con l’occasione vogliamo ancora ringraziare tutti i volontari che nelle ore diurne dei giorni feriali si sono resi disponibili per questa importante prestazione, dimostrando ogni giorno una sempre maggiore vicinanza al territorio e alle persone che hanno bisogno”, ci viene riferito da Francesco, il milite che ha dato vita a questa determinante opera ancora mancante nelle nostre città.

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Mauro Giordano
Mauro Giordano
Sono nato a Torino il 23 settembre 1947, dove ho studiato e lavorato in tre aziende del settore servizi fino a tutto il 2005, quando, raggiunta l’età pensionabile ho potuto lasciare tutti i miei incarichi. Risiedo a Caselle dal 1970, anno in cui mi sposai trasferendomi da Torino nella nostra città. Fin dal 1970 ebbi l’onore di conoscere ed apprezzare il fondatore del mensile Cose Nostre, il dottor Silvio Passera, il quale fin dal primo numero mi propose di scrivere notizie relative alla Croce Verde, ente di cui facevo parte come milite a Torino e poi come milite della Sezione di Borgaro, poi divenuta Sezione di Borgaro-Caselle essendo stato il fondatore del sodalizio nel 1975. Una più corposa collaborazione con il giornale è avvenuta negli ultimi tempi e sotto la direzione di Elis Calegari, anche per effetto del maggiore tempo disponibile. Attualmente collaboro - con piacere e simpatia -anche alla stesura di notizie generali, ma sempre con matrice sociale. I miei hobby sono sempre stati permeati da una grande curiosità di tutto ciò che mi circonda: persone, fatti, lavoro, natura, buon umore e solidarietà. Ho avuto modo di conoscere tutta l’Italia, ed è questo il motivo che ora desidero dedicare tempo a “Cose Nostre”.

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