Assemblea dei Soci per Fonte Viva

Nella mattinata di sabato 18 maggio si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Fonte Viva, con la partecipazione di una cinquantina di iscritti. Ha aperto i lavori il Presidente Fabrizio Borgo, riepilogando le principali attività svolte nel 2023, che vanno dalle riunioni ordinarie del Direttivo ai lavori nelle 13 commissioni a cui hanno portato il loro contributo i 39 commissari di Fonte Viva.

L’assemblea è proseguita con il Tesoriere Claudio Splendidi che ha esposto il bilancio 2023, che chiude in pareggio: la voce principale di spesa sono i costi di gestione della sede, mentre le entrate derivano in buona parte dai contributi degli Amministratori. Al proposito il Vicepresidente Attilio Dughera auspica un allargamento della base di soci in maniera tale da rendere l’Associazione maggiormente autonoma anche dal punto di vista finanziario.

Il Presidente, nel presentare le linee programmatiche del 2024, sottolinea come la sinergia con gli attuali Amministratori rappresenti il punto chiave per acquisire esperienza e fornire un contributo all’operato di questi ultimi. Fonte Viva deve sempre di più farsi conoscere ed apprezzare come «intermediario» fra cittadini e amministratori. Questo sarà possibile attraverso dibattiti su tematiche specifiche, incontri pubblici (in fase di programmazione) e presenza a fiere e mercati.

Interviene il Sindaco Michelangelo Picat Re evidenziando le attività svolte dall’amministrazione in aderenza al programma elettorale, citando fra le attività in corso i canali scolmatori, i lavori del campanile e del magazzino in via de Amicis, il consiglio dei ragazzi delle scuole. Una citazione particolare riguarda San Maurizio Aiuta, al cui sportello si sono finora rivolte più di 150 persone.