“Aziende in piazza” a San Maurizio

Organizzato dal Servizio Comunale Attività Produttive di San Maurizio Canavese, lo scorso 22 giugno si è tenuto, negli ampi spazi di piazza Marconi, la giornata della promozione delle eccellenze produttive e dei servizi del territorio. “Aziende in piazza”, questo il titolo scelto per la manifestazione, a cui hanno aderito, in questa sua prima edizione, 24 imprese. Una vasta area espositiva era stata allestita per accogliere tutte le imprese sanmauriziesi, piccole e grandi, che hanno scelto di aderire, e i gazebo con i loro marchi incorniciavano il perimetro della piazza. .

Una vetrina per le aziende, che in questo modo hanno potuto aprirsi verso altre imprese, ma soprattutto verso la cittadinanza, che, avvicinandosi agli stand, poteva prendere atto di realtà locali, molte delle quali finora sconosciute, constatando alcune vere eccellenze in tema di produzione, di trasformazione di prodotti e di varie attività di servizio.

Il saluto iniziale ad aziende e pubblico intervenuto è stato portato dal Sindaco Picat Re e dalla Sindaco Junior Alice Balsamo. “Promuovere l’avvicinamento fra imprese, cittadini e fare in modo di cogliere specifiche esigenze, nonché porre le future basi per poter collaborare e fare sistema per fronteggiare sfide sempre più ampie”, questo l’obiettivo dell’iniziativa, come hanno poi spiegato dal palco il presidente della Commissione comunale Attività Produttive Carlo Lanfranco e l’assessore Persichella, fra le cui competenze rientra la materia. “Un unicum per il territorio e qualcosa di originale” hanno definito l’iniziativa di San Maurizio Canavese i funzionari del Centro per l’Impiego di Ciriè, pure loro invitati a partecipare alla manifestazione.

Dopo la pausa pranzo alle 12,30, con possibilità per chi voleva di usufruire del pasto presso il Gruppo Alpini, l’incontro con le aziende è proseguito nel pomeriggio dalle 14,30 fino alle 17. “Un’iniziativa riuscita e senz’altro da ripetere, coinvolgendo anche altre aziende che sono presenti nel nostro territorio comunale, ma che magari per il breve tempo con cui è stata organizzata non sono riuscite ad intervenire” questo il commento finale che abbiamo raccolto dal sindaco Picat Re.