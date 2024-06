Caselle bianca, azzurra…”multicolor”

Palla al centro e fischio d’inizio. Giovedì 20 giugno la Pro Loco casellese ha messo in campo la sua volontà di “fare qualcosa per tutti” e ha riproposto la “notte bianca”, patrocinata dalla Città di Caselle. Per l’occasione e con il supporto tecnico dell’Informagiovani è stato anche allestito un maxi schermo nel cortile di Palazzo Mosca per trasmettere la partita dei campionati europei di calcio, Italia-Spagna. Così la notte bianca si è trasformata in bianca e azzurra. A Gelsenkirchen, l’Italia ha sofferto tantissimo contro la Spagna e noi con lei. Anche se alla fin fine, batosta calcistica a parte, è stata una serata belle e speciale. Da rivivere come in una radicocronaca.

“Il portiere rilancia con le mani verso Via Carlo Cravero, uno spritz intercetta la palla e la passa veloce a chi sta ballando musica dal vivo: incredibile il gioco di gambe a centrocampo. Per salvare la sua birra, un giovane dribbla un cagnolino che gli si infila tra i piedi mentre un gruppetto fa pressing all’autista del trenino perché inizi la sua corsa. La palla rimbalza sulla testa di Super Mario in Piazza Boschiassi e il terzino la stoppa con una fetta di farinata in mano. Un marito marca “a zona” la moglie tra la bancarella di gioielli e quella di libri ed ecco che parte un’azione in contropiede ma la palla colpisce la traversa del DJ set di Piazza Europa. Un bambino anticipa il triplice fischio finale dei genitori, facendo melina: punta ai tempi supplementari.

Cartellino giallo a chi vuole ostacolare l’azione degli “avversari” con la tecnica del fuori gioco. Casellesi: popolo di allenatori, arbitri e calciatori, non dimentichiamoci che gli eventi organizzati in paese sono una bella opportunità per tutti, cittadini e commercianti, quindi non lasciamoci sfuggire l’assist rischiando di farci un evitabile autogol.”

Uno sguardo positivo fa da cornice a quello dei tifosi insoddisfatti, è quello di Silvana Menicali, presidente della Pro Loco cittadina: “Un ringraziamento in primis a noi della Pro Loco: siamo una grandissima squadra. Un grazie anche a chi è venuto, la partecipazione delle persone è la soddisfazione più grande, insieme ai loro commenti positivi”. Organizzare questi eventi richiede impegno e dedizione: “Ci siamo adoperati per fare qualcosa anche a giugno. L’organizzazione a volte è difficile, abbiamo vissuto le ultime ore prima dell’evento con ansia sia per le instabili previsioni meteo che per la defezione di dodici ambulanti”. La fatica non toglie smalto al buonumore, già in cantiere la “Festa della birra” del 5 e 6 luglio, una serata musicale di fronte alla sede della Pro Loco a fine luglio per toccare anche la periferia del paese e i grandi preparativi per la festa patronale di settembre.

Positivo anche il commento del vicesindaco e assessore al commercio, Giuliana Aghemo: “Più che una notte bianca e azzurra è stata una notte a colori! Un trenino inarrestabile carico di bimbi festanti che faceva su e giù per le vie del centro storico, gonfiabili variopinti perfettamente integrati nello skyline cittadino, bandiere tricolori di tutte le dimensioni, incitamenti da stadio, sorrisi, musica, food and beverage, tradizione popolare, tutto sotto la supervisione delle infaticabili e attente t-shirt “azzurre” della Pro Loco. Grazie davvero a tutti coloro che si sono fattivamente impegnati per la realizzazione della notte casellese “multicolor” e a tutti coloro che, con entusiasmo, ne hanno preso parte. Resta un po’ di rammarico per la sconfitta della Nazionale di calcio, però per fortuna il meteo si è messo dalla parte giusta e così la serata è riuscita lo stesso bene”.