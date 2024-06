Caselle e SBAF: Street Beer Alpin Fest

Il Gruppo Alpini, i commercianti e le associazioni del territorio, con il patrocinio della Città di Caselle, presentano SBAF – Street Beer Alpin Fest, dove birra, cibo e musica si vestono di verde. La festa si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 luglio dalle ore 19 fino a mezzanotte per le vie del centro.

“SBAF è una festa per tutti, basata sulla collaborazione e sull’inclusione. Una festa che ha l’intero paese al suo centro, in un abbraccio che annulli le differenze e le lontananze”, esordisce Alessandro Loponte vice capogruppo degli Alpini di Caselle. “ SBAF nasce quasi per gioco, da una battuta di una notte di mezza estate”, prosegue Diego Carlini. SBAF è alla sua prima edizione e vede coinvolte: 74 attività commerciali, 28 associazioni, 8 postazioni per concerti, 32 artisti tra musicisti e band, con 27 mila metri quadri di esposizione tra artigianato, commercio, street food e stage musicali.

Nadia Caudera e Liliana Rubes presidente LACA (Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle)aggiungono: “Siamo felici di partecipare a SBAF mettendoci in gioco, con l’appoggio pieno di tutti i soci e un entusiasmo che mancava da un po’. Uno Street Food, pensato e realizzato dai commercianti di Caselle, vicino alle postazioni musicali e per le vie del centro. Tutti spilleranno la birra nello stesso bicchiere con logo della festa. Le attività commerciali, anche quelle presenti fuori dal centro del paese e che non fanno parte del food and beverage, hanno organizzato spazi esterni nel cuore della festa”.

Affidata a Jose Perfetto e Daniele Pelizzari, entrambi musicisti, la parte di sicurezza e la direzione artistica. A ospitare le trentadue esibizioni musicali ci saranno dei tappeti e non dei palchi perché “livello strada è più da SBAF”. Undici artisti su trentadue vedono nella formazione almeno un casellese e le altre sono dei dintorni. Le proposte di musica dal vivo spazieranno tra vari generi quali Jazz, Rock, Blues e Pop e si alterneranno composizioni originali, cover, canzoni di musica popolare e tormentoni dell’estate. Gli otto tappeti per i set musicali saranno presso la vecchia stazione ferroviaria, via Carlo Cravero, piazza Europa, vicolo Balchis, Palatenda, via Guibert, piazza Boschiassi e presso lo stand degli alpini. Gli artisti si esibiranno in due turni, uno dalle 20.30 alle 22 e l’altro dalle 22.30 a mezzanotte. Venerdì 5 girerà per le strade casellesi, a suon di battute, anche Max Cavallari dei Fichi d’India.

SBAF prevede la chiusura completa del centro cittadino, ai varchi d’ingresso saranno posizionati dei totem con indicazioni utili e inquadrando con la fotocamera il QR Code sarà possibile connettersi al sito https://www.sbaf.it, dove saranno disponibili tutte le informazioni necessarie e le mappe dei punti ristoro e degli eventi musicali.

La simpatica mascotte Billy SBAF, aiuta la diffusione dei valori alpini e veicola le comunicazioni della festa, tra le quali anche una tessera punti. Una volta completata darà la possibilità di ritirare uno dei tanti SBAF-gadget presso una delle attività che espongono il “quadrifoglio casellese” o presso lo stand degli Alpini, dove i gadget saranno anche in vendita fino a esaurimento.

Gli organizzatori ringraziano la GTT. che per l’occasione ha soppresso una fermata dell’autobus, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i Carabinieri, i Vigili urbani e tutte le associazioni che prenderanno parte alla manifestazione.

Dopo una organizzazione così piena di entusiasmo e attenta al dettaglio, l’unica cosa che può mettersi di traverso potrebbe essere solo il meteo, ma speriamo proprio di no.