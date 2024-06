Nel Consiglio Comunale del 29 maggio scorso due importanti delibere, alle quali Progetto Caselle 2027 ha contribuito attivamente, sono state approvate alla unanimità dei presenti:

– l’istituzione e il regolamento della Consulta delle Associazioni,

– l’approvazione del nuovo accordo procedimentale che riguarda le Aree Ata

Sulla prima sono particolarmente soddisfatto perché da presidente della Commissione Consiliare competente ho potuto dare l’impulso per istituire anche a Caselle la consulta delle Associazioni; finalmente dopo anni di inutili discussioni. Voglio qui ringraziare le persone che insieme a me hanno lavorato per tre mesi a predisporre il regolamento approvato dal Consiglio: Giuliana Aghemo, Silvana Menicali, Antonino Bocchetta, Enzo Carlone, Marco Crepaldi, Vittorio Mosca, Mauro Pregnolato, Paolo Ribaldone. Si tratta di un regolamento snello, molto agile, il più possibile inclusivo; sarà poi la Consulta sulla base dell’esperienza a proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche.

La seconda è un passaggio importante per il futuro di Caselle che potrà diventare sede di un Polo/Distretto di alta tecnologia intorno ad un importante Data Center. Una delibera strategica che, accogliendo l’invito del sindaco, ha visto una effettiva collaborazione tra maggioranza e alcuni gruppi di opposizione. Io ed il consigliere Luca Baracco abbiamo partecipato alle fasi di costruzione dell’accordo procedimentale, proponendo integrazioni e modifiche che sono state recepite nel testo.

Quando il Consiglio Comunale delibera alla unanimità è sempre una vittoria della politica e delle istituzioni. È il vero senso della democrazia: ci si confronta e poi si cerca la sintesi migliore per l’interesse generale. Certo è compito della maggioranza, che ha i numeri, creare le condizioni per la collaborazione e alle opposizioni non sottrarsi.

Il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano