La chiusura della stagione teatrale con un’anteprima assoluta di Libere Gabbie

Sabato 22 giugno, in Sala Cervi, andrà in scena l’ultimo spettacolo della seconda stagione teatrale casellese. Ormai una consolidata collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Libere Gabbie. L’associazione di promozione sociale Libere Gabbie nasce nel 2021 grazie alla ventennale esperienza di Walter Revello. Attraverso il teatro, la missione culturale di Libere Gabbie si sviluppa nella scelta di temi che sviluppano la cultura dei diritti, dell’uguaglianza e lotta alle discriminazioni attraverso la ricerca scientifica e umanistica.

Così Giuliana Aghemo, vicesindaco e assessore alla cultura, commenta la chiusura della stagione teatrale: “Giunti al termine della seconda stagione teatrale casellese, ormai alle sue battute finali, è tempo di bilanci. Dieci le rappresentazioni teatrali portate in scena da Libere Gabbie sul palco della Sala F.lli Cervi sviluppando un programma cominciato a fine novembre 2023 con una media di pubblico tra le sessanta e le settanta persone e serate con picchi di “sold out”. Una stagione caratterizzata dalla alternanza di forti emozioni, grandi risate, momenti di riflessione, tematiche introspettive, profonde e di attualità, argomenti leggeri, divertenti ed esilaranti. In sintesi, un risultato positivo e soddisfacente, frutto della versatilità e capacità scenica di Walter Revello e dei “suoi” attori che hanno saputo raccontare con bravura e professionalità temi variegati senza mai perdere di vista l’affermazione di valori, diritti civili e sociali, uguaglianza, lotta alla discriminazione in ogni sua forma. L’obiettivo di creare l’abitudine nell’andare a teatro è stato raggiunto, non resta che mantenerlo”.

L’ultimo spettacolo che verrà messo in scena sarà “Una bidella dominerà il mondo”, un’anteprima assoluta presentata proprio sul palco di Sala Cervi a Caselle. Uno spaccato della vita comune di una qualunque scuola italiana che racconta l’atavico conflitto tra docenti, studenti, tecnici e bidelli. In questa surreale commedia di Walter Revello, scopriremo finalmente che cosa si nasconde tra gli spiragli della vita scolastica, in un carosello di personaggi talmente assurdi che non possono che essere reali. Una commedia tutta da ridere e atrocemente vera per chi vive la scuola quotidianamente.

Lo spettacolo scritto e diretto da Walter Revello, con assistente alla regia Mauro Maiorella, vedrà in scena Elisabetta Genero, Federica Scafidi, Federico Catanese, Giacomo Gallerio, Marc Dal Pont, Mauro Maiorella, Paolo Tomassone, Stefania Sirianni, Tommaso Morrison Revello e Walter Revello.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org

È gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719. In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.