Reazioni post voto: i commenti di Andrea Borello ed Endrio Milano, i due casellesi che si sono messi in gioco nella competizione elettorale per le Regionali

Sono stati due i casellesi che hanno partecipato alla recente competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Piemonte. Entrambi scesi in lizza a favore della candidata progressista Pentenero, ma in due liste diverse. Andrea Borello, schierato nella lista del PD, ha ottenuto 1567 preferenze piazzandosi quindicesimo fra i candidati nella Circoscrizione Torino; Endrio Milano, in lizza per l’Alleanza Verdi Sinistra, ha ottenuto 290 preferenze piazzandosi tredicesimo.

“No, non sono stato eletto, che era una cosa difficilissima, quasi impossibile, almeno nella provincia di Torino – commenta Andrea Borello sulla sua pagina Facebook – È stata una campagna durata solo 1 mese e 10 giorni, per l’esattezza dal 25 aprile al 7 giugno, fatta a 24 anni, fatta (per ragioni lavorative) senza usare i social, fatta senza perdere un giorno di lavoro, senza avere alle spalle un big del partito, che sia un parlamentare o un ex parlamentare, e senza essere figli di nessuno: sono molto molto soddisfatto!”.

Endrio Milano, la cui lista Alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto a Caselle un buon risultato (8,45% nelle Regionali, 8,61% nelle Europee), è uscito con un Comunicato Stampa che intende portare a livello locale le considerazioni che scaturiscono da questo voto. “Urgente riunire il Centro-Sinistra e l’area Progressista anche a Caselle” così titola il Comunicato della Lista Progetto Caselle 2027, per poi proseguire: “Anche a Caselle, forse per la prima volta, si afferma questa destra che nulla ha di liberale, e quindi accogliendo l’invito della segretaria nazionale del PD e per le ragioni su esposte, rivolgiamo l’appello a ricomporre l’area del Centro-Sinistra che si è divisa in occasione delle ultime elezioni comunali e a costruire insieme ai 5stelle un ampio fronte progressista”.