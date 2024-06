Un saluto a tutti i lettori di Cose Nostre e soci Pro Loco. Un grazie per la fiducia che avete riposto in noi riconfermandoci alla Presidenza e al Consiglio Direttivo della Pro Loco per il quadriennio 2024-2027.

Vi elenco le undici cariche assegnate dal nuovo Consiglio Direttivo:

Silvana Menicali – Presidente

Aldo Merlo – Presidente Onorario

Paolo Ribaldone – Vice Presidente

Manuela Bardella – Segretario

Giovanni Verderone – Tesoriere

Giannino Turola – Alfiere

Roberto Monticone – Responsabile settore manifestazioni

Gianni Frand Genisot – Responsabile sede e archivio Pro Loco

Carlo Burzio – Consigliere

Luciano Solavaggione – Consigliere

Patrizia Zaccone – Consigliere

Un grazie per l’impegno assunto ai nuovi entrati Carlo Burzio e Patrizia Zaccone.

Siamo arrivati a giugno, il mese che è la porta dell’estate.

Quest’anno purtroppo le variazioni climatiche ci hanno portato due mesi, aprile e maggio, con clima tutt’altro che gradevole e piogge continue che hanno avuto ripercussioni anche sui sistemi economici: per dire, i campi a fine maggio avevano ancora il primo taglio del fieno da fare.

Speriamo tutti in un giugno estivo e caldo anche perché dal 21 giugno, che è il giorno del solstizio d’estate e il giorno più lungo dell’anno, le ore di luce inizieranno gradualmente a diminuire.

Gli studenti hanno finalmente raggiunto le sospirate vacanze e fino a settembre tutti potranno riposarsi e divertirsi al mare o in montagna o perché no, anche qui a Caselle.

Ci tengo a raccontarvi di una bella novità in Pro Loco.

Un gruppetto di giovani che fanno capo all’Oratorio Parrocchiale e, che ci hanno già in più occasioni dato una mano nelle nostre manifestazioni, stanno facendo nascere una bellissima sezione all’interno della nostra Associazione: sta nascendo la Pro Loco Caselle T.se Junior!

Sì, non avete capito male, finalmente è arrivata in Pro Loco una ventata di aria fresca, bella e soprattutto giovane che affiancherà le tradizionali iniziative ma, soprattutto ne creerà delle nuove.

Sarà sano punto di incontro e di collaborazione per il ragazzi della città, e, credetemi c’è molto bisogno di queste occasioni per i ragazzi e le ragazze che vogliono partecipare.

La prima iniziativa che sta prendendo corpo si svolgerà il 22 giugno prossimo e sarà una “tendata dell’amicizia”, una due giorni da trascorrere in tenda con gli amici, accolti dal C’entro di via alle Fabbriche. Vedrete per il paese la locandina che hanno creato e scoprirete cosa hanno pensato di fare, naturalmente con l’appoggio di noi tutti e l’aiuto di attività casellesi. Sarà una bellissima esperienza anche per noi e io spero, sia la prima di molte occasioni per questi ragazzi e ragazze che sono bravissimi e che, con l’Oratorio, stanno crescendo e lavorando mantenendo sempre l’impegno dello studio e amore sincero nei confronti della nostra Caselle.

La Pro Loco sarà presente il 15 ed il 16 giugno a Beinasco e parteciperemo a “Giochi senza quartiere” per il secondo anno portando i nostri gnocchi e le nostre piadine salate e dolci. Vi invito a venire, è veramente una bella festa, con buona musica e noi vi coccoleremo con la nostra cucina.

Abbiamo organizzato per giovedì 20 giugno a Caselle, un’altra bella manifestazione: “Starlight la notte bianco-azzurra”.

Saranno presenti delle ore 19 e fino alle 24 con i nostri commercianti che esporranno i loro articoli, hobbisti, artigiani, giochi per bambini, street food di qualità e, ci sarà un maxischermo per gustarci la partita dell’Italia con la Spagna valevole per i Campionati Europei.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio parteciperemo a Caselle, alla “Festa della birra” organizzata dal gruppo Alpini di Caselle, che ringrazio, portando in piazza la nostra “Piemontese” cotoletta impanata di carne fassona arricchita di buonissima Toma di Lanzo delle nostre valli. Completano il piatto le verdure spadellate.

Naturalmente in cantiere stanno procedendo i lavori per settembre, stiamo preparando per portare sempre cose nuove e migliori e, rendere il Settembre Casellese e la Festa Patronale sempre più accattivante.

Grazie ancora, per la vostra amicizia, per il vostro affetto, per la vostra fiducia, per la vostra collaborazione e la vostra partecipazione ai nostri eventi.

Grazie per tutto quello ci date e che speriamo di ricambiare.

“Combatti per quello in cui credi. La strada potrà essere tortuosa, ma se è ciò che ti sta a cuore vale la pena tentare”, Antonia Gravina.

Grazie a tutti !

Silvana Menicali