Tutto in una Domenica!

Ieri Caselle si è trasformata in un vivace centro di aggregazione grazie a tre importanti eventi che hanno animato la mattinata con un mix di sport, benessere e arte. In questa particolare coincidenza, la comunità locale ha partecipato numerosa, dimostrando quanto queste iniziative siano fondamentali per rafforzare i legami sociali e promuovere uno stile di vita sano.

In Piazza Boschiassi, si è svolto il 3° Memorial Gabriele Sette, un evento che ha visto ciclisti di tutte le età pedalare in onore di Gabriele Sette, ex presidente del Gruppo Ciclistico Caselle 2002 e membro dell’AVIS. Si sono svolte nella stessa mattinata due pedalate non competitive. Una più breve, della lunghezza di 7 km all’interno del concentrico cittadino; l’altra, che ha visto la nutrita partecipazione dei gruppi di ciclisti e triatleti della Filmar, di circa 30 km a passo leggero, dando la possibilità ai partecipanti di fare due chiacchiere durante la pedalata, godendosi finalmente anche una bella mattinata di sole.

Il gruppo dei ciclisti è partito come gli altri gruppi da Piazza Boschiassi alle 9.15, per tornarci verso le 11, dopo aver raggiunto Robassomero, Vastalla e poi giù, da Ciriè per rientrare a Caselle.

Le parole affettuose delle figlie di Gabriele, che lo hanno ricordato come un uomo eccezionale con una grande passione per il ciclismo e la sua città: “Nella vita le cose che contano sono le persone che ami, i ricordi che lasci e quelli che ti porti dietro,” ha dichiarato un membro della famiglia, evidenziando l’importanza di ricordare chi non c’è più con gesti concreti e partecipazione.



Contemporaneamente, si è svolta la 43° edizione della StraCaselle, una corsa podistica che ha attirato atleti e appassionati da tutta la regione. Gianluca Chiesa (Bio Correndo Avis) in 28’28” e Federica Barailler (Atletica Pont Saint Martin) a concludere per prima in 34’06” si sono distinti vincendo rispettivamente nelle categorie maschile e femminile, dimostrando ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto da questo evento nel panorama delle competizioni locali. La corsa ha offerto un’occasione perfetta per promuovere la salute e il benessere attraverso lo sport, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un clima di sana competizione e divertimento.



Infine, la giornata ha visto l’inaugurazione del “Punto Zero”, una scultura in ferro realizzata e donata alla città da Antonino “Tony” Bocchetta, fabbro e consigliere comunale, oltre che artista di talento ormai affermato. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Marsaglia, gli assessori Paolo Marchetti, Stefano Sergnese e Antonella Passaretti, il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Messina e la consigliera Sonia Fava, oltre, ovviamente a Beppe Lianza, ai ragazzi dell’associazione La Stella Polare e al gruppo cittadino di cammino. Questa scultura rappresenta un nuovo punto di riferimento per la comunità, simboleggiando l’inizio di nuovi percorsi e progetti per il futuro della città.

La mattinata di eventi ha dimostrato come Caselle Torinese sia una comunità vibrante e dinamica, capace di celebrare il ricordo, la competizione sportiva e l’espressione artistica con uguale entusiasmo. Queste iniziative non solo rafforzano i legami tra i cittadini, ma promuovono anche valori fondamentali come la salute, il benessere e la memoria storica.

Un grazie particolare a Stefano Tubia per la gentile concessione che ha reso possibile la pubblicazione delle immagini a corredo del servizio.