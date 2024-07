San Maurizio: alla patronale di settembre il rilancio del gemellaggio argentino

Sono entrati nel vivo, a San Maurizio, i preparativi per accogliere in paese la delegazione di “hermanos” di General Cabrera, la località della provincia di Cordoba con cui la cittadina canavesana è gemellata. L’occasione della visita è una ricorrenza importante: nel 2024 ricorrono infatti i 20 anni della sottoscrizione dell’atto di gemellaggio ( o, come si dice in spagnolo, l’hermanamiento), come visibile dalla pergamena appesa alla parete della Sala Giunta nel municipio di San Maurizio. Atto firmato il 25 novembre 2004 dai due sindaci di allora, Roberto Canova e Rody Wilson Guerreiro. Con un paio di mesi d’anticipo, domenica 22 settembre 2024, giorno della festa di San Maurizio Martire, saranno gli attuali sindaci Michelangelo Picat Re e Guillermo Cavigliasso, a rinnovare e rilanciare gli impegni di fraternità sottoscritti allora. I festeggiamenti della Patronale faranno da degno contorno e saranno la giusta cornice per accogliere al meglio gli ospiti.

Ad occuparsi dei dettagli dei preparativi e a lavorare sul programma della visita, affiancandosi al Comune come braccio operativo, è l’Associazione Italia-Argentina di San Maurizio, che anche lei compie 20 anni dalla sua nascita, per iniziativa di Enrico Chiogna, e che di recente sta provvedendo, con l’iscrizione al Registro degli enti del Terzo Settore (RUNTS), a rilanciare le sue attività con una rinnovata squadra che vede affiancare a Enrico Chiogna, presidente onorario, il presidente Antonio Zappalà, il vicepresidente Attilio Dughera, il segretario Paolo Biavati, la tesoriera Maria Cacciolato, i consiglieri Roberto Canova, Calogero Franchina, Melina Salgado, Rita Greco, Giuliano Gravili, Aldo Dolce, Ezio Ceratto.

Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi in municipio il 17 luglio, è Antonio Zappalà a fornire i dettagli sugli ospiti in arrivo: la delegazione, guidata dal sindaco Guillermo Cavigliasso, sarà composta da 24 persone, che soggiorneranno al Flying Hotel di Ceretta. L’arrivo è previsto venerdì 20 settembre, la ripartenza martedì 24 settembre. “Il gemellaggio è molto sentito da loro – sottolinea Zappalà – e quando noi siamo stati da loro ci hanno spalancato veramente le porte. Giusto quindi che noi facciamo altrettanto”. Commenta il sindaco Picat Re: “Sarà un momento di festa e l’occasione per rinsaldare dei contatti che comunque in questi anni ci sono stati, tramite visite di persone e videoconferenze. A sottolineare l’importanza del gemellaggio anche sotto l’aspetto istituzionale il fatto che, con quello che arriva ora, sono quattro i sindaci di General Cabrera a essere stati qui da noi a San Maurizio”. Il segretario dell’associazione Paolo Biavati ricorda come nacque la proposta del gemellaggio, quando lui era assessore del primo mandato di Canova: la proposta fu lanciata da Enrico Chiogna, che partecipò nell’estate 2003 alla tournée in alcune cittadine argentine della Compagnia Teatrale casellese “Gallo Grosso” di Riccardo Taraglio. In quell’occasione si notò quanto ancora forti fossero i legami con le radici piemontesi presenti in diverse località argentine, in particolare nella provincia di Cordoba; lo dimostra il persistere dell’utilizzo del piemontese come lingua familiare in quelle comunità, grazie anche alla diffusa presenza di associazioni come la Famija Piemonteisa. “Associazioni – ricorda Biavati – che sono anche molto attive nelle scuole per realizzare progetti rivolti ai bambini delle elementari e delle medie finalizzati a ricordare il fenomeno dell’emigrazione, e come l’italiana sia una delle etnie fondanti della Repubblica Argentina. Per iniziativa di due nostre associate, anche qui a San Maurizio vorremmo riprendere, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, un analogo progetto. Un tema di estrema attualità oggi, che si ritorna a parlare di migrazioni. Noi per primi siamo stati migranti, e bisognerebbe ricordare che sono moltissime le persone di origine italiana sparse per il mondo, più di quelle presenti in Italia”.