Dibattito post voto a Caselle

Sono passate tre settimane dall’esito delle votazioni europee e regionali. Anche qui a Caselle con una vittoria dello schieramento di centrodestra, in linea con l’andamento nazionale, e un tasso di astensionismo superiore al 50%.

Endrio Milano, la cui lista Alleanza Verdi Sinistra ha comunque ottenuto a Caselle un buon risultato (8,45% nelle Regionali, 8,61% nelle Europee), nei giorni immediatamente successivi al voto si è affrettato ad uscire con un Comunicato Stampa che intendeva portare a livello locale le considerazioni che scaturiscono da questo voto. “Urgente riunire il Centro-Sinistra e l’area Progressista anche a Caselle” così titolava il Comunicato della Lista Progetto Caselle 2027 , per poi proseguire: “Anche a Caselle, forse per la prima volta, si afferma questa destra che nulla ha di liberale, e quindi accogliendo l’invito della segretaria nazionale del PD e per le ragioni su esposte, rivolgiamo l’appello a ricomporre l’area del Centro-Sinistra che si è divisa in occasione delle ultime elezioni comunali e a costruire insieme ai 5stelle un ampio fronte progressista”.

A rispondere all’appello di Progetto Caselle 2027 è stato diffuso il primo luglio un Comunicato Stampa della lista “Caselle per tutti”, sottoscritto dai consiglieri Paolo Gremo e Luca Baracco. Dopo alcune considerazioni sul risultato elettorale e sull’impegno già promosso da tempo dal Partito Democratico a livello nazionale per creare un’alternativa alle destre a livello nazionale ed europeo, il Comunicato così prosegue: “L’importanza della posta in gioco (il futuro del nostro Paese e di chi in esso ci vive e ci lavora) non ci può permettere fughe in avanti solitarie o accelerazioni sui tempi: non si tratta di fare una corsa a chi arriva “primo”, ma di realizzare insieme un cammino programmatico, solido, lineare e costante. Siamo, pertanto, interessati a concordare, con tempi congrui e modalità condivise, un tavolo di lavoro che si possa presto aprire pubblicamente ai contributi di cittadini e cittadine, organizzazioni politiche, sindacali e sociali: tempi e modalità che necessariamente devono essere frutto di un lavoro di squadra che garantisca il ruolo di ciascuna componente, che permetta di approfondire gli obiettivi da prefiggersi e che agevoli la più ampia partecipazione di cittadini e di cittadine”.

Nello stesso primo luglio, nel frattempo Endrio Milano ha informato gli organi di stampa della convocazione di un’assemblea-dibattito, aperta alla cittadinanza, promossa congiuntamente dalla lista civica progressista Progetto Caselle 2027 e dall’Associazione Sinistra Futura. L’incontro si terrà giovedì 11 luglio, nella Sala Giunta del Municipio, con inizio alle 20,30. Oltre a Endrio Milano, i relatori saranno Jessica Coffaro, Vincenzo Lio, Lorenzo Melis; moderatore Dario Pidello.