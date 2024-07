La casellese Martina Verderame eletta Miss Web Paradisia

La casellese Martina Verderame si è aggiudicata la fascia di Miss Web Paradisia, arrivando seconda alla finale del concorso di bellezza che si è tenuta a Rubano in provincia di Padova. Martina si è garantita l’ingresso nel concorso grazie alla fascia di Miss Eleganza vinta durante il carnevale di Ivrea.

Martina Verderame ha 17 anni, ha terminato il terzo anno del liceo economico sociale “F. Albert” di Lanzo e dall’età di tre anni si dedica alla danza sia classica che contemporanea: “Una delle mie più grandi passioni che mi rende libera e felice”, dice.

Così Martina si descrive: ”Sono una ragazza determinata negli obiettivi che desidero raggiungere, altruista, sempre disponibile verso il prossimo e anche testarda, permalosa e riservata”.

Il concorso Miss Paradisia è iniziato a novembre dello scorso anno con quasi duecento concorrenti, Martina è riuscita a superare con altre venticinque ragazze la pre finale di Alice Superiore e il 29 giugno ha sfilato nella finale di Rubano in provincia di Padova. La puntata registrata in diretta negli studi di Canale Italia sarà trasmessa l’8 luglio alle ore 21.

“Per me è solo un inizio. Il percorso di Miss Paradisia si è concluso e ringrazio il patron Beppe Berlier per avermi dato questa opportunità. Il 2 agosto parteciperò, a Rosolina Mare, alla tappa di Miss Venice Beach, un concorso nazionale che si svolge sulle spiagge del litorale veneto”.

Il concorso, alla sua quattordicesima edizione, è nato nel 2011 con il nome di “MissVenezia” da un’idea di Elisa Bagordo e Angelo Forestan. Le miss che gareggiano si esibiscono sul palco anche con il loro talento e personalità, dimostrando di essere delle artiste complete.

Martina può essere sostenuta anche con un voto on line sul sito ufficiale del concorso www.missvenicebeach.net, la ragazza con più voti diventerà Miss Gazzettino e potrà accedere direttamente alla finale, che si svolgerà a inizio settembre a Venezia. La miss eletta vincerà, oltre a fascia e corona, anche uno scettro in vetro di Murano, un’opera d’arte realizzata in esclusiva dalla scuola del vetro “Abate Zanetti”.