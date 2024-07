SBAF, mamma mia che successo!

SBAF un grande successo per la prima edizione della Street Beer Alpin Fest, organizzata dal Gruppo Alpini, dai commercianti, dalla Pro Loco e da altre associazioni, con il patrocinio della Città di Caselle, che nelle serate del 5 e del 6 luglio ha riempito le vie del centro cittadino. Tante le persone che hanno voluto partecipare a questa grande festa di birra, cibo, musica, commercio e buon umore. Alessandro Loponte, vice capogruppo degli Alpini di Caselle, commenta: “Siamo molto contenti: organizzatori, associazioni e commercianti. Un paese in festa e vivo. Quello che ci auguravamo è stato pienamente soddisfatto”.

Presenti 74 attività commerciali, 28 associazioni, 8 postazioni per concerti, 32 artisti tra musicisti e band, con 27 mila metri quadri di esposizione tra artigianato, commercio, street food e stage musicali. Spazio anche allo sport: al Prato della Fiera allestito un campo da volley, poi il percorso “acrobatico” allestito dai Vigili del Fuoco in via Cravero, per non dire poi dei gonfiabili per i più piccoli lungo la “leja” del Prato e davanti a Palazzo Mosca c’era pure la scacchiera gigante dell’associazione Homo Ludens.

Nadia Caudera e Liliana Rubes presidente LACA (Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle) ci hanno detto: “Siamo felici di aver partecipato a SBAF mettendoci in gioco, con l’appoggio pieno di tutti i soci e un entusiasmo che mancava da tempo. Tutti hanno spillato la birra nel bicchiere con il logo della festa. Le attività commerciali, anche quelle presenti fuori dal centro del paese e che non fanno parte del food and beverage, hanno organizzato spazi esterni nel cuore della festa”.

Affidata a Jose Perfetto e Daniele Pelizzari, entrambi musicisti, la parte di sicurezza e la direzione artistica. A ospitare le trentadue esibizioni musicali c’erano tappeti e non palchi perché “livello strada è più da SBAF”. Undici artisti su trentadue avevano nella formazione almeno un casellese e le altre band erano tutte dei dintorni. Le proposte di musica dal vivo hanno spaziato tra vari generi quali jazz, rock, blues e pop e si sono alternate composizioni originali, cover, canzoni di musica popolare e tormentoni dell’estate. Per le strade casellesi, a suon di battute e richieste di selfie, presente anche Max Cavallari dei Fichi d’India.

Ai varchi d’ingresso del centro cittadino sono stati posizionati dei totem con il QR Code per accedere al sito https://www.sbaf.it, dove erano disponibili tutte le informazioni necessarie e le mappe dei punti ristoro e degli eventi musicali. La simpatica mascotte Billy SBAF, i gadget e la tessera punti hanno aiutato a diffondere i valori degli Alpini e creare in tutti un senso di comunità SBAF.



Un’organizzazione piena di entusiasmo e attenta al dettaglio che ha avuto dalla sua parte anche il meteo. Sabato pomeriggio qualche ambulante ha dato defezione per il rischio maltempo, ma per fortuna ci sono stati solo venti minuti di pioggia e gestiti molto bene dagli organizzatori: “Abbiamo subito messo a disposizione dei gazebo per proteggere gli strumenti dei musicisti nei punti dove non c’erano altri ripari, per esempio in Piazza Boschiassi. Nonostante la pioggia molte persone che erano sedute all’aperto hanno continuato a cenare e fare festa proteggendosi con ombrelli. Proprio nella difficoltà è emerso il vero spirito dell’evento. Un grazie particolare a quelli che hanno collaborato per aiutare gli altri”. Gli organizzatori si incontreranno a breve per confrontarsi e prendere spunto dai vari suggerimenti raccolti, per fare ancora meglio l’anno prossimo.

Si ringrazia la GTT che per l’occasione ha soppresso una fermata dell’autobus, l’Amministrazione, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i Carabinieri, i Vigili urbani e tutte le associazioni che hanno preso parte alla manifestazione.