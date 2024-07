Caselle: un Consiglio Comunale ricco di spunti, povero di pubblico

Molti punti all’ordine del giorno: tredici, poi diventati all’ultimo minuto quattordici, hanno portato a superare le tre ore di durata. Da segnalare, l’iperattività di Endrio Milano, rappresentante del gruppo consiliare più piccolo, quello di Progetto Caselle 2027: sue entrambe le interrogazioni discusse, come pure l’interpellanza e le due mozioni presentate. Continua invece l’Aventino dei due rappresentanti di Caselle Futura, entrambi assenti. Assente pure il pubblico in presenza, per cui lo spazio iniziale ad esso riservato non è stato utilizzato.

La prima interrogazione discussa riguarda l’erogazione dei servizi sanitari a Caselle: tema già oggetto di precedenti interrogazioni ma che secondo Milano vede nella Giunta un atteggiamento eccessivamente attendista che consente ai vertici dell’ASL TO4 di fare melina. Da parte del sindaco arriva l’impegno a un ulteriore sollecito per arrivare all’audizione più volte richiesta.

La seconda interrogazione, con riferimento al successo della Festa della Birra organizzata dagli Alpini, propone un ringraziamento da fare in Consiglio Comunale agli organizzatori e di far diventare lo SBAF un appuntamento annuale ricorrente. “Quella dello SBAF non è stata l’unica recente manifestazione di successo, il ringraziamento dell’Amministrazione va esteso anche ad altre associazioni che in altre occasioni hanno lavorato con impegno; per quanto riguarda l’essere noi stessi propositivi un intervento diretto del Comune rischia di rompere il giocattolo” questi in sintesi i concetti espressi da Marsaglia nella risposta predisposta all’interrogazione.

Nel successivo punto relativo alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativi all’anno in corso, sia Baracco che Milano concordano sul fatto che le informazioni fornite a corredo sono insufficienti per poter giustificare un voto favorevole, che infatti è contrario per Gremo e Baracco, di astensione per Milano. Il sindaco, oltre a far presente che tutte le attività svolte dai vari assessori trovano riscontro negli atti pubblicati sull’albo, rilancia l’idea della compilazione da parte di ciascun assessore di una scheda sulle attività svolte da illustrare poi in un’apposita riunione.

L’approvazione della variazione del bilancio di previsione è l’occasione per il sindaco per fare il punto su diversi lavori in corso che hanno comportato variazioni di spesa. Nella scuola Rodari si sono spesi 130.000 euro per sostituzione di componenti dell’impianto termico. Circa 600.000 euro sono stati stanziati nel cantiere dell’ex Baulino per restaurare anziché demolire soffitti in legno settecenteschi scoperti nell’ultimo piano durante i lavori, come pure pavimenti della stessa epoca. Per la ex scuola Collodi sono stati destinati 250.000 euro per realizzare otto ambulatori per i medici di base. Altri fondi sono stati stanziati per realizzare impianti sportivi (piastre polivalenti) in via Venaria, tenendo le opportune distanze sia dalle abitazioni all’inizio della via, sia i 30 metri di rispetto dai binari della ferrovia. 40.000 gli euro stanziati per realizzare un’area verde vicino al nuovo parco giochi di via Colombo: sul terreno che è stato di recente riportato (derivante dagli scavi per l’ampliamento della scuola in strada Salga) verranno piantumati una ventina di alberi oggetto di un’elargizione. 160.000 euro per le sistemazioni superficiali dell’area fra vecchia e nuova stazione. Queste alcune fra le principali variazioni di bilancio, approvate col voto favorevole di maggioranza e Progetto Caselle 2027, mentre i due consiglieri di Caselle Per Tutti optano per l’astensione in quanto perplessi sullo stanziamento di 250.000 euro per gli ambulatori medici nella ex Collodi ( Baracco: “si rischia di investire su iniziative che non sono, o sono solo parzialmente, di competenza del Comune”).

Passano poi senza particolari discussioni le due delibere, molto tecniche, sulla verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio e sulle modifiche al regolamento di contabilità.

Tocca poi all’assessora all’Urbanistica Passaretti esporre i contenuti delle quattro successive delibere, già discusse nella competente Commissione la settimana prima. Esse riguardano la cessione gratuita al Comune di sedimi stradali per circa 34 metri quadri in via Audello, il permesso a costruire alla società Fare Costruzioni per 7 unità abitative in via Castellamonte con contestuale permuta di terreno tra un’area privata e una comunale entrambe di 1700 mq che consente di migliorare l’accesso a via Garola, la modifica al PRGC per una lieve variazione all’assetto viabilistico fra via Giovanni da Verrazzano e via Marco Polo; infine, in tema di area RN1a, a seguito del passaggio nella conferenza di copianificazione in Regione la riapprovazione di alcuni elaborati e controdeduzioni ad alcune osservazioni pervenute.

A chiudere la lunga seduta di Consiglio gli ultimi tre punti presentati da Progetto Caselle 2027. Un’interpellanza sulla villetta confiscata alla ‘ndrangheta al n° 43 di via Alcide Bona ha permesso al sindaco di fare il punto sulla situazione dell’immobile che è ora dopo i vari passaggi burocratici di effettiva proprietà del Comune; dopo le prime informali manifestazioni di interesse pervenute da Croce Rossa prima, Croce Verde poi, l’intenzione maturata è quella di procedere con un bando aperto a tutti gli enti/associazioni che siano interessati a gestire l’immobile. Inoltre, si sta partecipando a un bando della Regione Piemonte che copre il 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili sequestrati alle mafie.

La mozione sulla recente legge nazionale 86/2024 sulla cosiddetta autonomia regionale differenziata viene emendata e poi approvata all’unanimità. Stessa approvazione unanime per un’altra mozione, presentata poche ore prima da Endrio Milano, di solidarietà al giornalista del quotidiano La Stampa vittima di pestaggio a Torino da attivisti di Casa Pound.