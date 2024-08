A Caselle in via Colombo una delle vincite del concorso “CORIPET 2024”

La notizia della vincita è stata pubblicata il 29 luglio 2024 sul sito del Comune di Caselle T.se. Risiede nel nostro comune il fortunato vincitore di uno dei sette premi Samsung messi in palio mensilmente dal concorso 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗘𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, promosso dal Consorzio CORIPET. Il premio vinto nel mese di giugno da un nostro concittadino di nome Claudio è uno smartphone Samsung Galaxy Z Fold.

Coripet è un consorzio senza fini di lucro, presente a livello nazionale, fra produttori e riciclatori di bottiglie in plastica: la sua missione è rivolta in particolare al recupero della plastica più pregiata, quella in PET, da riutilizzare per produrre nuovi contenitori per uso alimentare. La raccolta avviene tramite appositi eco-compattatori, posizionati a seguito di richiesta del Comune oppure per convenzioni con operatori della grande distribuzione.

A Caselle Torinese due gli eco-compattatori presenti, piazzati rispettivamente in piazza Falcone e via Colombo angolo via Vernone. L’Assessore all’Ambiente Stefano Sergnese: “L’utilizzo da parte della cittadinanza di queste macchine mangia-plastica è molto soddisfacente; ricevo mensilmente dal Consorzio Coripet i dati della raccolta. Nel mese di maggio 2024, l’ultimo già consuntivato, si sono raccolte 13.770 bottiglie in piazza Falcone e 13.429 in via Colombo; da inizio servizio, i numeri sono ancora più impressionanti: 455.705 in piazza Falcone, 489.901 in via Colombo”. Tenendo conto dei conferimenti di giugno e luglio, la soglia del milione di bottiglie di plastica tolte dall’ambiente e recuperate come materia seconda è senz’altro stata raggiunta.

Il Concorso CORIPET 2024 prosegue ancora con le sue estrazioni mensili fino a fine ottobre. Sul sito www.gestonaturalepremioeccezionale.it il regolamento per la partecipazione.