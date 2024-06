 La creazione d’una foresta globale

In occasione della quinta Charter, il Lions Club Caselle T.se Airport lancia un ambizioso progetto di sostenibilità ambientale: la creazione di una foresta globale.

Il progetto è iniziato in occasione delle elezioni delle nuove cariche, durante la quale sono stati piantati i primi due alberi: uno per la nomina della nuova presidente, Maruska Benedetto e uno per il primo “piccolo leoncino” che nascerà a breve, figlio della past-presidente, Noemi Zirpoli, in dolce attesa, un segno di buon auspicio per le nuove generazioni.

Questi gesti simbolici rappresentano l’impegno dei Lions di Caselle Airport verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente.

Per celebrare il nostro quinto anniversario verranno piantati cinque alberi, uno per ogni anno della Charter casellese e ognuno porterà il nome dei cinque presidenti avuti finora dal Lions Club Caselle Airport: Davide Lanzone, Stefano Di Natale, Mara Grivet Fetà, Paolo Massa e Noemi Zirpoli.

Questi alberi saranno dislocati in diversi paesi del mondo, piantati in rispetto della biodiversità dei diversi territori e integrati in pratiche agroforestali. Questo sistema favorisce un’interazione virtuosa tra le specie e un uso sostenibile delle risorse.

Gli alberi piantati non solo assorbiranno CO2, generando benefici per l’intero pianeta, ma anche i loro frutti, che apparterranno ai contadini locali, permetteranno loro di diversificare ed integrare il proprio reddito e di avviare iniziative di microimprenditorialità.

La parte più entusiasmante del progetto è che chiunque potrà contribuire alla foresta globale piantando il proprio albero: grazie a un QR-Code, amici, famigliari e sostenitori del club potranno unirsi in questo progetto, rendendo la nascente foresta un simbolo di comunità e speranza per il futuro.

Quindi, scansionate il QR-Code curiosate, seguite la crescita della foresta e arricchitela con nuovi alberi!