Lions Caselle, nuove attrezzature sportive per disabili

Sabato 29 giugno, presso il Prato della Fiera a Caselle, sono stati inaugurati due nuovi attrezzi ginnici nell’area della palestra a cielo aperto del parco. Le due postazioni, che completano il cerchio degli attrezzi già presenti, sono state donate dalla associazione Lions Club Caselle Torinese Airport. La particolarità delle due nuove installazioni è l’inclusività: i due attrezzi saranno utilizzabili anche da persone diversamente abili. I Lions, sotto la presidenza di Noemi Zirpoli, hanno lavorato per un anno a questa raccolta fondi con vari service quali: il Workshop Terrarium per imparare a creare un giardino sotto vetro, l’asta di beneficenza dei quadri realizzati con l’intelligenza artificiale a partire dai temi scritti dagli alunni della scuola primaria, lo spettacolo a Borgaro di Marco e Mauro, le distribuzione delle caldarroste il primo novembre, il torneo di padel giocato al C’entro, la vendita del miele durante varie manifestazioni del paese e la raccolta spontanea durante le serate Iperconnessi.

Noemi Zirpoli: “Grazie a tutti i soci, è stato un bell’anno. Ringrazio le autorità perché hanno dato il benestare alla installazione e hanno concesso le strutture per svolgere i service di raccolta fondi. Grazie alla parte di comunità che ha apprezzato le attività a servizio di questa raccolta fondi. Infine grazie alla associazione La Stella Polare per la consulenza che ci ha fornito per la realizzazione dei due attrezzi che andranno a beneficio di tutti. E ovviamente un grazie a Diego Carlini e Franco Cappiello che hanno costruito le installazioni. Oggi è il completamento di un cerchio all’insegna della inclusività”.

Il sindaco Beppe Marsaglia, intervenuto alla cerimonia: “Un grazie a nome di tutti. Ci sono associazioni che si impegnano e che fanno crescere questa Città, associazioni capaci che si dedicano al territorio. Quello di oggi è un esempio di un’associazione che si attiva anche a favore di un’altra associazione”.



Dopo aver svelato i due nuovi attrezzi, i ragazzi della Stella Polare hanno fatto pratica con i nuovi attrezzi, mostrandone la modalità di utilizzo. Antonio Lo Muscio presidente de “La Stella Polare”, una cooperativa sociale che si propone come punto di riferimento per tutte le persone con disabilità, ringrazia i Lions e l’Amministrazione per questo dono: “Un dono per tutti e non solo per i ragazzi con disabilità”.

Dal primo luglio l’associazione Lions Club Caselle Torinese Airport avrà una nuova presidente, si tratta di Maruska Benedetto che così commenta l’inaugurazione: “Queste nuove attrezzature rappresentano molto più di semplici strumenti di allenamento. Sono un simbolo di inclusione e comunità. Abbiamo lavorato duramente per portare a termine questo progetto e siamo orgogliosi del risultato. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato ai service del club, rendendo possibile questa realizzazione. Particolare riconoscimento è andato all’associazione La Stella Polare, presente alla cerimonia, che ha illustrato le modalità di utilizzo delle attrezzature. Grazie al contributo dei soci del Lions Club e al sostegno delle autorità locali, oggi Caselle Torinese può vantare uno spazio dove chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, può esercitarsi e divertirsi. Questa iniziativa non solo promuove la solidarietà e l’integrazione, ma dimostra come lo sport possa essere un potente mezzo per superare le barriere”.