Ciò che ci rende felici

Luglio, ma se guardiamo giugno appena passato, saremo davvero in estate? Mah!

Temporali, piogge quotidiane, disastri da ogni parte… non sembra proprio!

Vengono in mente le scene della trebbiatura nei campi di grano con il sole rovente, gli agricoltori scuri di pelle arsa dal sole, il profumo di fieno appena tagliato, la canicola tanto ben descritta da Cesare Pavese,…sembrano lontanissimi ricordi.

Un saluto bello caldo e affettuoso però lo mando a tutti i lettori di Cose Nostre e soci Pro Loco.

Abbiamo superato in Pro Loco un giugno invece rovente ricco di tante manifestazioni ed eventi più o meno grandi ed impegnativi.

Il 15 e 16 giugno eravamo a Beinasco per una manifestazione di due giorni: “Giochi senza quartiere” un bell’evento che tanto impegna, ma a noi piace molto per la collaborazione che si instaura con altre sei Pro Loco del territorio. Ci siamo stancati, ma anche divertiti e ogni anno ci promettiamo di rifare l’esperienza.



Giovedì 20 giugno abbiamo invece messo in pista “Starlight, la notta bianco-azzurra”.

Purtroppo, dopo tantissimo lavoro nell’organizzare, molte sono state le defezioni degli hobbisti e degli ambulanti che, viste le condizioni atmosferiche, all’ultimo hanno dato forfait mettendo un po’ in crisi tutta l’organizzazione.

Lo scopo era quello di donare alla popolazione (che comunque ha apprezzato) una serata un po’ diversa e di permettere agli esercizi commerciali di tenere aperte le loro attività con un’occasione che altrimenti non ci sarebbe stata.

Come ho letto in un bell’articolo di Cose Nostre On Line, il trenino multicolore ha portato una ventata di novità e allegria per le vie del paese superando anche la sconfitta della nostra Nazionale di calcio.

Sabato 22 invece abbiamo supportato la prima iniziativa della Pro Loco Junior, la “Tendata sotto le stelle”.

Un gruppetto di 17 giovani si sono ritrovati al “C’Entro Sport&Momenti” – che ringrazio per l’accoglienza e la collaborazione – e dopo aver montato le tende e fatto una buona cena, hanno trascorso la nottata sotto un temporale che di stellato, accidenti, non aveva proprio nulla. I nostri ragazzi non si sono però persi d’animo e al mattino dopo una buona colazione hanno fatto ritorno a casa per via delle brutte condizioni atmosferiche della domenica. Lo spirito però è stato ottimo, il divertimento pure e senz’altro sarà un’esperienza da rifare!

Li rivedremo sicuramente, oltre che alla Piola, anche sabato 21 settembre avendo organizzato una “Caccia al tesoro 4.0” per le vie del paese, una caccia al tesoro mai presentata prima a Caselle, che prevederà l’uso dei QR per orientarsi e conoscere i quesiti, col supporto di ogni genere di media e device per riuscire a dare le risposte esatte: ripeto, una caccia al tesoro come da noi non s’è mai vista. E questa non sarà la sola novità ideata dai nostri Juinior, visto che proporranno un “Silent Night Party”. Presto vi comunicheremo la data precisa.

Sotto il tendone del Palatenda avverrà il Silent Party, un evento musicale dove tutti i partecipanti ascoltano musica e ballano attraverso cuffie wireless. A differenza delle classiche feste, la musica non viene ascoltata attraverso l’impianto audio, ma attraverso dei trasmettitori wireless. Sarà un appuntamento bellissimo, coloratissimo e…molto molto silenzioso.

Abbiamo partecipato il 5 e 6 luglio allo SBAF. Grande iniziativa organizzata dal Gruppo Alpini di Caselle che ha portato in piazza ben 32 band musicali e ci ha permesso di ripresentare ai casellesi la “Piemontese”, la cotoletta di fassona impanata e ulteriormente corroborata da una buona fatta di toma delle nostre vallate.

Abbiamo organizzato per fine luglio (a brevissimo la data certa) una “serata fuori Pro Loco” dove avremo un duo musicale che allieterà i vicini della nostra sede.

Sono iniziati e già fervono i preparativi per il nostro Settembre Casellese.

Sicuramente in primo piano ci sarà la “Piola d’la Pro Loco” che impegna tantissimi volontari per cinque giornate e serate dedicate all’enogastronomia e alla musica.

Inizierà venerdì 13 settembre e terminerà martedì 17 settembre.

Avremo una orchestra diversa per ogni sera: Meo Tomatis venerdì 13, i Blue Jeans sabato 14 – ma prima nel pomeriggio avremo anche un trio musicale che ci proporrà musiche folk occitane per gli amanti di questo genere musicale -, domenica 15 Pino e Rossella a pranzo per il pranzo della festa patronale e poi l’orchestra “I Gardenia Blu” dalle 21.

Lunedì 16 settembre avremo l’orchestra “Ornella’s Group” e martedì sera chiuderà i festeggiamenti la discomusic di “Alex Biondi”.

È in fase di definizione anche una serata dedicata alla moda , mentre ancora sabato 14 e domenica 15 prenderà il via la 1a edizione di ”Giocacaselle2024”, un evento ludico che speriamo diventi un appuntamento annuale. Presenteremo giochi da tavolo che hanno una storia antichissima e che saranno coinvolgenti per tutte le età. Ma il vero must ormai lo conoscete e so che lo apprezzate: ogni sera troverete presso il nostro stand una buona cucina casalinga.

I nostri piatti, come sempre, saranno composti da materie prime ottime e sapientemente cucinati da bravi cuochi che lavorano preparando (anche) specialità tipiche della cucina piemontese che non possiamo assolutamente perdere.

Tanti esercenti e aziende della zona saranno coinvolti in questa manifestazione che deve in primis favorire le attività locali.

Vi invito tutti a provare almeno una sera le nostre proposte e, sono certa che ritornerete.

Soddisfatti.

Grazie ancora, per la vostra amicizia, per la vostra fiducia, per la vostra partecipazione ai nostri eventi.

“Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e che ti hanno reso felice”, Alda Merini

.

Silvana Menicali