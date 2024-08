Salta il pranzo di Ferragosto al Palatenda

Non ci sarà quest’anno l’appuntamento estivo clou del sodalizio casellese: il pranzo di Ferragosto, aperto a soci e simpatizzanti del Centro Incontro, seguito dal pomeriggio danzante nel Palatenda. Una manifestazione nata qualche anno fa, nell’ambito dell’iniziativa “Non lasciamoli soli”, condivisa con l’Amministrazione Comunale. Iniziativa già sospesa nel 2020 e 2021 durante la pandemia, poi ripresa nel 2022 e 2023, con numeri crescenti di partecipazione: 138 nel 2022, 167 nel 2023 gli iscritti che avevano preso posto agli eleganti candidi tavoli rotondi allestiti dal servizio di catering.

È stato pertanto una brutta sorpresa, per gli organizzatori, lo scarso numero di iscritti di quest’anno, che ha portato alla decisione dell’annullamento, comunicata lunedì 5 agosto dal presidente Ambrogio Martufi, che così commenta: “Ci siamo rimasti male, anche perché con l’organizzazione eravamo partiti due mesi fa, con largo anticipo; avevamo dato anche pubblicità all’evento, inviando 270 messaggi whatsapp e coinvolgendo i vari social. Sulle motivazioni della scarsa adesione dovremo ragionarci su, qualcuno ha parlato della paura di un caldo eccessivo sotto il Palatenda, qualcuno ha motivato con l’aumento della quota di partecipazione.“ In effetti la quota per l’iscrizione a pranzo e pomeriggio danzante è passata da 32 del 2023 ai 40 chiesti ora. “Il costo del servizio di catering è lievitato come tanti altri prezzi e per la giornata del Ferragosto non erano purtroppo disponibili fornitori alternativi”.

Prossimi appuntamenti del Centro Incontro? Martufi: “Dopo la pausa estiva ricominceremo i pomeriggi danzanti. Inoltre, stiamo preparando per fine settembre una gita in una località che stiamo definendo”.

Nella foto: un’immagine del pranzo di Ferragosto 2023.