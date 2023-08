Ferragosto al Palatenda con il Centro Incontro di Caselle

Successo di partecipazione, come già per la gita di luglio a Oropa

È stata un successo con tutti i 52 posti disponibili occupati, mercoledì 26 luglio, la gita al Santuario d’Oropa proposta ai soci dal Centro Incontro Caselle. Nell’immagine, la foto di gruppo sulla scalinata di accesso al Santuario.

La seconda tradizionale proposta dell’estate del sodalizio casellese è stata il pranzo di Ferragosto al Palatenda, seguito dal pomeriggio danzante con il duo Pino e Rossella. Una manifestazione prevista nell’ambito del programma “Non lasciamoli soli”, che gode del patrocinio del Comune e che ha visto la partecipazione del sindaco Beppe Marsaglia. Il sindaco di Caselle nei saluti portati a nome dell’Amministrazione Comunale ha voluto ricordare il dott. Aghemo, prematuramente mancato alla comunità casellese il giorno precedente.

Il pranzo ha visto una buona risposta come partecipazione, con 167 iscritti, che hanno preso posto agli eleganti candidi tavoli rotondi allestiti dal servizio di catering. Una partecipazione in crescita, dato che l’anno scorso gli iscritti erano stati 138. Soddisfazione è stata espressa in proposito dal presidente Ambrogio Martufi e dal vicepresidente Flavio De Agostini.

Circa i prossimi appuntamenti del Centro Incontro, Martufi si è così espresso: “A ottobre ricominceremo i pomeriggi danzanti della domenica. Inoltre, stiamo preparando un evento per festeggiare i 40 anni dalla prima costituzione del Centro Anziani, avvenuta nel 1983, anche se la registrazione dal notaio fu fatta poi nel 1985”.