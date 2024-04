Anche a Caselle, celebrata la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati

La “Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati” ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale: la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Ed è proprio con questo spirito che domenica 7 aprile, in una giornata luminosa e soleggiata, si è svolta presso l’accogliente salone polifunzionale del Centro di incontro la cerimonia dell’accoglienza ai nuovi nati del 2023.

Dare il benvenuto al nostro futuro, attraverso un momento di festa in comune, di dialogo e di gentilezza, in un tempo in cui forse troppo spesso dimentichiamo il vero significato di questa parola, è veramente il primo dei segni di gentilezza. Gentilezza, non significa solo esserlo perché ora se ne parla, significa pensare al gesto gentile quotidiano, ad una parola, ad una carezza, proprio come avremmo voluto dare a Dylan, Fabiola, Bianca, Giorgia, Arianna, Vittoria, Elodie, Elena, Vincenzo, Francesco, Federico, Abigail, Isabel, Gaia, Salvatore, Ambra, Gregorio, Giorgio, Ilary, Stiei, Alvarez, Gabriel, i piccoli bimbi nati nel 2023 a Caselle. Peccato che solo loro erano presenti, rispetto agli oltre 90 nati nel nostro Comune. Una bella manifestazione, un vero atto di gentilezza verso di loro, la loro festa. Siamo certi che i loro genitori conserveranno una copia del nostro giornale per poi riguardare dopo molti anni le pagine riportanti i loro nomi. “Nulla è più bello di una nuova vita”, questa la scritta che troviamo su un nastro, quando entriamo nel giardino prospiciente l’ingresso del C.E.M., in prossimità di un albero piantumato per dare il benvenuto a questi piccoli nati del 2023.

All’apertura della cerimonia, il benvenuto del Sindaco Marsaglia che presenta e ringrazia gli assessori presenti, Gerlando Bontà e Stefano Sergnese; quest’ultimo presente nella doppia veste di assessore e di papà di Ambra, con la sua piccolina in braccio. La consigliera Sonia Fava e Vita Interrante, organizzatrici e rappresentanti delle scuole casellesi, hanno coordinato i vari interventi presentati da Stefano Bonvicini, che ha anche dato il benvenuto alla mascotte Gaudenzio, attrazione per lo più dei fratellini e sorelline dei piccoli festeggiati. L’autorevole presenza dell’Arma dei Carabinieri, nonché del “mini-sindaco” in fascia tricolore, da poco eletto nell’ambito del C.C.R.R. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ed un folto pubblico fra genitori e nonni, ed un bisnonno – Tonino Mangalaviti – sono stati una bellissima corona di tutta la manifestazione.

Significativi gli auguri, scritti e letti dai bambini più alti delle classi elementari per i loro fratellini e sorelline: “Vi auguro che stiate bene con la vostra famiglia e che viviate in un posto bello senza la guerra”, ha letto un bambino, che è la perfetta sintesi di quanto anche noi di Cose Nostre auguriamo a tutti questi bambini ed ai loro genitori. Un omaggio dell’Amministrazione Comunale e delle scuole è stato poi consegnato ai genitori a ricordo della giornata.