Cordoglio per la scomparsa di Flavio De Agostini

Lutto per il mondo dell’associazionismo casellese. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, si è diffusa in città la notizia della scomparsa di Flavio De Agostini, di anni 74. Il decesso è avvenuto all’Ospedale Molinette, dove era ricoverato da circa un mese. Flavio De Agostini era da diversi anni vicepresidente e tesoriere del Centro Incontro Caselle. “Era il mio braccio destro – commenta il presidente del sodalizio Ambrogio Martufi – e la scomparsa di Flavio è una grandissima perdita per l’associazione. Anche se da qualche anno si era trasferito come abitazione a Ceretta di San Maurizio per seguire la famiglia, qui a Caselle aveva tutti gli amici e gli interessi, fra cui primeggiava l’attività per il circolo”. Fra le ultime cose a cui si era dedicato come organizzatore, il soggiorno marino a Cattolica, la gita ad Oropa del 26 luglio, il pranzo con pomeriggio danzante di Ferragosto al Palatenda.

Nella foto Flavio De Agostini al Raduno Regionale dei Centri Incontro a San Damiano d’Asti, a maggio 2022.

Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria sabato 4 novembre alle 19 la veglia di preghiera, funerali lunedì 6 novembre alle 10,30.

La Pro Loco Caselle Torinese APS, la direzione e la redazione del giornale Cose Nostre porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per il lutto che l’ha colpita.