Due nuovi militi

Buongiorno Direttore,

sono Filiberto Paganini, il Responsabile della comunicazione della Sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino.

Al riguardo desidero informarla che due militi appartenenti alla nostra Sezione, pochi giorni fa hanno superato brillantemente gli esami di abilitazione per poter esercitare tutti i servizi loro demandati. L’esame, che consiste in una prova teorica e una pratica, è molto impegnativo ed è il culmine di un percorso dove i discenti devono dimostrare preparazione attraverso studi personali ed esercitazioni pratiche.

Da oggi quindi i due militi hanno terminato la prima fase per ottenere il titolo di “Soccorritore Regione Piemonte”, che otterranno a tutti gli effetti dopo un tirocinio pratico di alcuni mesi.

Approfitto quindi delle colonne del suo giornale, che da oltre 10 anni parla sempre delle gesta dei militi, per far pervenire a Michael e Mihaela, le congratulazioni vivissime di tutto il Corpo Militi della Croce Verde Torino.

La notizia della loro abilitazione è passata attraverso una chat di gruppo della Croce Verde, e un collega milite -Francesco -ha indirizzato loro delle bellissime parole di elogio e benvenuto, che sono degne di nota e che qui le trascrivo integralmente:

“Bravissimi ragazzi, ieri sera è stato il primo grosso traguardo del vostro percorso all’interno dell’Ente.

Ricordatevi che da “domani” sarete voi i protagonisti dei servizi che andrete a svolgere, ma non temete, al vostro fianco troverete sempre i componenti della vostra squadra, pronti a sostenervi e a accompagnarvi in questo percorso di tutoraggio.

Mi raccomando, date il meglio!

L’avete dato ieri sera, fatelo domani.. sempre.

Oggi, proprio come la prima volta che vi ho visto in Sezione Vi auguro un buon inizio.”

Questi i militi della Croce Verde Torino, ragazze e ragazzi che i cittadini vedono a tutte le manifestazioni pubbliche quando viene richiesta l’assistenza della Croce Verde e sono anche gli stessi ragazzi che di notte e nei giorni festivi accorrono in ogni luogo dove c’è un’emergenza.

Grazie ancora Direttore, per lo spazio che ci ha sempre dato e grazie se vorrà pubblicare anche questa mia.

Con stima verso il suo prezioso lavoro di informazione, colgo l’occasione per porgerle i miei più cordiali saluti.

Filiberto Paganini