La nuova governance della Croce Verde Torino

Fissate in contemporanea con le elezioni regionali ed europee , si sono svolte a Torino le votazioni per eleggere il nuovo governo della Croce Verde Torino. L’ente torinese, che sovrintende anche le sezioni esterne, fra le quali quella di Borgaro-Caselle, ogni tre anni deve indire regolari elezioni.

Oltre 1.500 i soci volontari, ovvero i militi, che insieme agli altri soci definiti dallo statuto, sono stati chiamati alle urne per rinnovare le cariche sociali del consiglio direttivo, dal quale discenderà poi la nomina del presidente, vice e di tutti i consiglieri.

Fra i 18 candidati che si erano messi in lista, sono stati eletti ed entrati in Consiglio i 13 previsti dallo statuto, che costituiranno la nuova governance per i prossimi tre anni.

Ecco l’elenco degli eletti: Enzo Sciortino, Luca Rittatore, Vincenzo Favale, Mario Moiso, Salvatore Bucca, Marino Properzi, Piero Bergamasco, Marco Galetto, Antonio Urbino, Fabrizio Marchino, Davide Tessore, Rosa Cataffio, Luciano Dematteis.

Attualmente il presidente, che aveva sostituito l’indimenticabile avvocato Paolo Emilio Ferreri, era Mario Moiso, mentre il suo vice era Vincenzo Sciortino. Riuniti i nuovi consiglieri, all’unanimità sono stati confermati quale presidente Mario Moiso e quale vice Enzo Sciortino. Direttore amministrativo sarà Vincenzo Favale, Luca Rittatore avrà il compito di direttore dei servizi e Antonio Urbino sarà direttore sanitario. Tutto nel segno della continuità e coesione di una squadra già collaudata che ha sempre portato avanti il buon governo della Croce Verde Torino. Un augurio di pronta guarigione giunga a Salvatore Bucca, già direttore dei servizi e oggi in cura per problemi di salute e al momento impossibilitato a recare il solito consueto e importante apporto.

In un prossimo consiglio verranno poi nominati gli altri responsabili, nell’ambito della struttura dell’ente. Anche la nostra sezione di Borgaro-Caselle sarà interessata a questi avvicendamenti, ma non possiamo darvi ora notizie, che saranno oggetto di un prossimo articolo.

Intanto l’attività dei militi di Borgaro, prosegue instancabilmente h 24 e ricordiamo che nuove e giovani risorse sono e saranno sempre benvenute in questo particolare settore dell’emergenza sanitaria, attraverso l’organizzazione del 118 Regione Piemonte.

Info ed eventuali colloqui tutti i giorni dopo le 20 al telefono 011. 4501741 oppure mail

borgarocaselle@croceverde.org

Croce Verde-Sezione di Borgaro- Caselle-Via Italia Cascina Nuova- Borgaro.