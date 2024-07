Maurizio Pipino, medico di corte e letterato

I Piemontesi devono certo riconoscenza al medico di corte Maurizio Pipino[1] per quella Gramatica Piemontese che, stampata a Torino nel 1783, nella Reale Stamperia, forma con il Vocabolario piemontese e con l’antologia di Poesie piemontesi stampate nello stesso anno, una triade di opere significative per la vita culturale della regione.

Il Pipino suddivide il piemontese parlato allora in cinque distinte categorie:

1 cortigiana, parlata nelle corti Reali e dalla nobiltà subalpina;

2 volgare, parlata tipica dei cittadini dei centri urbani;

3 plebea, esempio di parlata delle persone dei ceti poveri;

4 provinciale, tipiche parlate diverse tra di loro in base al territorio di appartenenza degli individui;

5 contadinesca, modo di esprimersi nella stessa lingua ma con fonie diverse, rappresentanti gli abitanti più lontani dai centri abitati più rilevanti, dimoranti in un preciso Contado o Contea.

Come esempio di prosa piemontese settecentesca pubblichiamo, in grafia moderna per comodità del lettore, la lettera con la quale il Pipino illustra gli intenti e i criteri che l’hanno gui­dato nei suoi studi e nella compilazione delle sue opere, in risposta a una lettera del letterato Tenivelli, che alla sua premettiamo.

LITRA ‘D NOTISSIA

Mè car Dotor, i sento tut për lì ch’a-i é ‘d forësté ch’a rijo e ch’as badin-o ch’voi sie butave a volèje mostré a scrive e dé ‘d régole sul piemontèis. J’un a dijo ch’ël piemontèis a l’é ‘n gërgon, a l’é ‘n patoà ch’a mérita nen d’esse coltivà, ma ch’a bzognrìa abo­lilo; d’àitri dijo mile àitre rasonasse, ch’impòrta pòch a voi ‘d savèje e im anoirìa tròp a scrivëvje. Ma sentì: tut lo-lì dev impor­teve pòch, përchè costi taj a son coj ossios ch’a stan tut ël di a bau­tié[2] le gambe su le banche dj’aquavitar[3], ch’a fan nen lor e ch’a savrìo nen, quand a volèisso fé quaicòsa: e për conseguensa iv deve burlé ‘d lor e ‘d lò ch’a dijo; mentre ch’i seu ch’av manco nen tante e tante bon-e rason pr’ëstopeje la boca, quand i veuje pieve cola pen-a. E lo-lì dev nen diminuì ‘nt voi col fervor con ël qual j’avì ‘ntraprèis la vòstr’òpera, përchè a l’é për tuti ij riguard da lodé: e ‘nfati ‘nt l’istess temp ch’la sento buté ‘n ridìcol da j’ignorant, la sento a lodé da tute le përson-e leterate, le quaj, tutun[4] con mi, n’han pì passiensa ‘d vëdla stampà. E crëdme sempre, e ‘d cheur

Moncalé ai 15 otóber 1782. Vòstr Amis e bon Sèrvitor

Carlo Tënivel

Professor ëd Retòrica

LITRA DE DISCORS

Mè car Amis

I lo seu, mè car amis, ch’a-i é motben ch’a rijo, ch’as badin-o[5], ch’im sia butame a volèje mostré a scrive e a volèje dé ‘d régole sul parlé piemontèis. I seu ch’a-i é motben ch’a dijo ch’ël nòst lingua­ge a l’é ‘n gërgon, a l’é ‘n patoà fàit tut ‘d paròle cujìe e ramassà quasi da tute le nassion. E am crëdne fòrsi ch’i sia così a lë scur, ch’in sapia nen ch’lò ch’as dis dai forësté dla nòstra lingua, l’istess as peul disse ‘d tute? S’i lesomo ij prim autor ch’a l’han comensà a scrive ‘l fransèis, i trovoma un’infinità ‘d paròle che a l’ora d’adess j’antendrìo pì nen, ‘d paròle ch’a l’han ramassà ‘dcò lor un pò da j’un, un pò da j’àitri. S’i voloma esaminé ij prim italian, com sarìa Cino da Pistòja, Dante da Majan, fra Guiton d’Aress, e peui motben ëd coj ch’a l’han scrit apress a lor, quante paròle j’incontrom-ne provensale e latin-e? Veul dì ch’a-i é peui nsun mal, s’ël nòst parlé a partécipa prinsipalment dl’italian, e dël fransèis; doe lingue a nòstri temp ben bele e ben famose pr’ij gran scritor, ch’a-i é staje. Seve qual a l’é ‘l mal? ël mal a l’é ch’ël Piemontèis l’ha avù la disgrassia d’esse pòch stimà dai forësté e trascurà tut afàit[6] da j’istess nassionaj. Ma, tut curt[7], un ha tut quand un peul esprime con un linguage, com j’avoma noi tuti ij nòstri sentiment con naturalëssa, con fòrsa, con grassia, con nobiltà.

I seu ‘dcò ch’a-i é monsù ‘d Montagna[8], ch’essend pòch informà dle qualità dël nòst dialet, a na parla nen tròp ben, e dis «Qui si parla ordinariamente Francese, e pajon tutti molto divoti alla Francia. La lingua popolesca è una lingua, la quale non ha quasi altro, che la pronunzia Italiana; il restante sono parole delle nostre». Ma i veuj gnanca pieme ‘l crussi ‘d riprovelo, përchè ch’avansa una còsa ch’i crëddo, ch’a-i sia nsun, ch’a conòssa nen, ch’l’ha pià ‘dcò sì në scapuss[9], coma n’ha piane tanti àitri.

Për mi j’heu sempre crëdù, ch’ël dialet piemontèis a fussa non solament preferìbil a qualonque àutr ch’a-i sia ‘nt l’Italia e ‘nt la Fransa; ma ch’a podèissa ‘nt quàich manera compete con la lingua fransèisa e con l’istessa italian-a, përchè ch’la nòstra gent ëd Cort a l’han sempre usalo, ben ch’a sio tute përson-e ch’a san e l’italian e ‘l fransèis ugualment coma ‘l piemontèis, e ch’a l’han bon gust, un gust fin, e l’é sicur ch’ a l’avrìo nen spetà adess a sbandì[10] ‘l nòst parlé da la Cort, s’l’avèisso nen podù esprime al viv, con proprietà, con polissìa, con precision ògni còsa, ch’a-j podèissa capité, e s’l’avèisso nen stimalo un parlé nòbil, e pròpri d’una Cort tant rispetàbil com l’é la nòstra.

Cost a l’é ‘l motiv, ch’im je son afessionà e ch’j’heu dàit ‘d man ben volonté a fé cost’òpera tan fastidiosa, massimament peui quand j’hai savù ch’ Soa Altèssa Real la Sora Prínsipëssa ‘d Piemont sorela dël Re ‘d Fransa[11], contut lò ch’a sapia a la përfession la soa lingua così bela, a l’ha pià genio al nòst parlé, s’l’é fasslo mostré dai sò prìnsipi, e l’ha ‘mparalo tut-ant-un-nen[12], ëd manera ch’as ëspiega così ben com i peusso spieghesse noi, e a lo parla con piasì.

[1] Per altre notizie su Maurizio Pipino v. COSE NOSTRE di febbraio 2022

[2] Dondolare

[3] Caffettieri

[4] Insieme

[5] Che scherzano

[6] Assolutamente

[7] Alla fin fine

[8] Monsieur de Montaigne

[9] Ha fatto anche qui uno sbaglio

[10] Far uscire

[11] Maria Adelaide Clotilde Saveria di Francia, sorella minore del Re di Francia Luigi XVI, Principessa di Piemonte, quindi Altezza Reale, nata a Versailles il 23 settembre 1759, che divenne Regina di Sardegna nel 1796 con il nome di Clotilde, moglie di Carlo Emanuele IV di Savoia.

[12] In un attimo