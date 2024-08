Artitude 2024, esplora Silenzio, Vuoto e Solitudine come spazi di creatività e ricerca interiore

Torna Artitude, il festival d’arte contemporanea organizzato da ThroughArt, che quest’anno celebra la sua quarta edizione. Con un tema evocativo e profondo, “Silenzio, Vuoto e Solitudine”, il festival offre un viaggio artistico interiore attraverso tre tappe in località incantevoli della Valle d’Aosta: Saint-Nicolas, Aosta e Saint-Pierre.

Un festival che celebra la creatività e la riflessione.

“Artitude non è solo un festival, ma una celebrazione della creatività e dell’arte in tutte le sue forme”, afferma Giorgia Madonno, fondatrice di ThroughArt. “Quest’anno, esploreremo come il silenzio, il vuoto e la solitudine possano essere potenti strumenti di crescita personale e artistica”. Sebbene spesso percepite negativamente, “Silenzio, Vuoto e Solitudine” possono lasciare il necessario spazio per momenti di intensa creatività e introspezione. Attraverso l’arte, questi temi diventano veicoli per esplorare la complessità del presente e trovare nuove forme di espressione e connessione. Silenzio, Vuoto e Solitudine oscillano tra polarità opposte, tra un negativo e un positivo che si prestano a esplorare modalità di comprensione del mondo e della vita molto diverse tra loro: quella orientale e quella occidentale.

Date e Sedi

● Saint-Nicolas (Centro Polifunzionale, Fraz. Fossaz-Dessous 38): 16-18 Agosto.

● Aosta (Hôtel des États, Piazza Chanoux, 8): 6-8 Settembre (con prosecuzione della mostra fino al 16 Settembre)

● Saint-Pierre (Saletta comunale, Località Tâche 1): 27-29 Settembre (con prosecuzione della mostra fino al 4 Ottobre)

Artitude 2024 si distingue per un ricco programma che include mostre collettive e personali, laboratori creativi, performance teatrali e musicali, visite ad atelier di artisti locali e mini-conferenze. Le giornate del festival sono pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età, offrendo occasioni di confronto e scoperta artistica. Collaborazione Internazionale: Art Trip In collaborazione con My Art Space di Singapore, Artitude 2024 propone un inedito Art Trip dal 29 Settembre al 5 Ottobre, un viaggio artistico per studenti e artisti della scuola d’Arte My Art Space di Singapore. Guidati dall’istruttore d’arte Chankerk Teh e dall’artista italiana Giorgia Madonno (organizzatrice di Artitude), i partecipanti visiteranno la splendida Valle d’Aosta e disegneranno en plein air. Le opere realizzate durante l’art trip saranno esposte a Saint-Pierre il 4 ottobre.

Artisti partecipanti

Oltre 30 talenti artistici che abbracciano diverse discipline parteciperanno a questa edizione del festival: Alessandra Perotta, Alessio Maccone, Alice Viérin, Andrea Celestino, Bobo Petternaz, Bruno Domaine, Chankerk Teh, Chicco Margaroli, Claudia Villero, Elisa Arlandi, Enrica Testa, Enrichetta Jorrioz, Enzo Massa Micon, Federico Ott, Franz Rossi, Gaetano Lo Presti, Giovanni Provera, Giorgia Madonno, Giulia Flecchia, Irene Tarditi, Jean Gadin, Joanna Miller, Leandro Bornaz, Liliana Fantini, Marco Jaccond, Marco Leo, Menodramma (Alberto Lanzoni, Barbara Santus, Chiara Galeazzi, Damiano Ciarla, Emiliano Colleoni, Marianna Amato, Paolo Mazzaglia, Serena Pulga), Paola Biglia, Patrizia Valcarenghi, Patrick Passuello, Peter Trojer, Pasqualino Fracasso, Roberto Madonno, Roberta Fonsato, Sandra Terrile, Silenziat(t)ori (Lorenzo Aldini, Sergio Rossi, Carlo Enrietti Zoppo. Alle musiche: Franco Praduroux e Pier Franco Portè), Silvia Meconcelli, Stefania Tagliaferri (Palinodie), Thierry Scandella.

ThroughArt

ThroughArt è un progetto sociale dedicato alla promozione dell’arte contemporanea e alla creazione di esperienze artistiche che favoriscano la crescita personale e collettiva attraverso l’arte. Fondata da Giorgia Madonno, artista italiana con una vasta esperienza in educazione artistica e creatività e in formazione allo sviluppo personale, ThroughArt organizza eventi, mostre e laboratori che mettono in connessione artisti e pubblico.