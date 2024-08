“Giringiro” in Australia: Perth e dintorni

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”, Mahatma Ghandi

Alcuni anni fa sono stato in Australia e, come direbbe Crocodile Dundee nel famoso film, ho fatto un “giringiro” ma, essendo sbadato, ho dimenticato un rasoio in un hotel. Raccontando questa disavventura a Anja Wenger , si è offerta di andarlo a recuperare e intanto farsi un “giringiro” anche lei da quelle parti.

Perth è la capitale dell’Australia Occidentale, città molto popolosa e quarta per abitanti nell’intero continente australiano, contando oltre due milioni di persone.

Si trova sulla costa bagnata dalle acque dell’Oceano Indiano ed è attraversata dal fiume Swan che va a gettarsi nell’oceano a ovest nei pressi della località portuale di Fremantle. A est la città confina con una serie di parchi nazionali e foreste, la Mundaring State Forest, l’Helena National Park e la Jahrradale State Forest.

Prima della colonizzazione europea, avvenuta nel secolo XVII, l’area era abitata sin dall’epoca preistorica dalla popolazione indigena dei Noongar. I coloni olandesi costruirono le prime case e operarono le prime opere di bonifica.

Nel primo ventennio del secolo XIX iniziò la colonizzazione britannica con l’arrivo di molte famiglie inglesi attratte dalla prospettiva di possedere un pezzo di terra nelle nuove colonie dell’impero.

L’economia di Perth è stata – sin dagli anni ’50 del secolo scorso- riconvertita nel settore dei servizi e della finanza, fino ad essere oggi il faro economico e finanziario di tutta l’Australia occidentale. Non mancano attività industriali legate all’estrazione del petrolio e alla sua raffinazione e all’agricoltura.

Anche se la presenza di diverse industrie manifatturiere ha reso grande l’economia di Perth, e ha fatto crescere il PIL della città, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche della popolazione, oggi gli impieghi si concentrano nel settore del terziario e della finanza, le cui sedi sono presenti nel centro della città. Inoltre, Perth è sede di cinque istituti universitari che attraggono un grande numero di giovani studenti da tutta l’Australia.

Perth è una città ricca di eventi e di vita notturna che sono legati a concerti di artisti di fama internazionale e spettacoli di danza di compagnie famose; per gli amanti dei festival di musica alternativa viene organizzato il Soundwawe.

A Perth si può trovare ogni tipo di cibo da tutto il mondo, ma non mancano le produzioni locali d’eccellenza come il vino prodotto nei vigneti presso il fiume Margaret e il pescato locale, come i frutti di mare di provenienza oceanica, o il pesce dei numerosi affluenti del fiume Swan. Inoltre il clima caldo favorisce la produzione di frutta esotica in gran quantità, come il mango e la papaya.

Confinante con il Central Business District, Kings Park è uno dei parchi urbani più grandi del mondo: gode di ampie viste sui fiumi Swan e Canning, sullo skyline della città e la collina di Darling Ranges. Quasi sei milioni di visitatori all’anno godono degli spazi del parco, sentieri nella boscaglia e ampi prati verdi perfetti per picnic, molto amati dai locali, e attività all’aperto. Il giardino botanico, splendidamente coltivato, espone oltre 3.000 specie della flora unica dello Stato. Due terzi dei 400 ettari del parco sono protetti come boscaglia nativa. Kings Park è ricco di storia aborigena ed europea, cultura contemporanea e architettura innovativa. Il parco è rinomato per il suo approccio sostenibile e originale alla conservazione, alla ricerca scientifica, all’orticoltura e all’istruzione pubblica.

Fremantle

Il sobborgo di Fremantle offre un affascinante viaggio nel passato. Il Round House Precinct, con la caratteristica prigione a 12 lati costruita nel 1831, testimonia l’eredità carceraria dello stato e dopo la sua chiusura è diventata una popolare attrazione turistica.

Il Fremantle Markets, costruito nel 1897, è uno dei monumenti più significativi e si è guadagnato la popolarità tra le cose da vedere in città. La sua atmosfera bohémien lo ha reso il mercato più conosciuto dell’Australia occidentale.

Il Maritime Museum documenta la storia marittima dello stato, tra cui l’iconico Australia II, vincitore dell’America’s Cup del 1983. Inoltre espone reperti del tristemente famoso naufragio della nave olandese Batavia il 4 giugno 1629. La nave colpì la barriera corallina al largo della costa australiana e affondò, offrendo uno sguardo inquietante su storie di coraggio e sopravvivenza. La Batavia era un vascello della Compagnia Olandese delle Indie Orientali costruito ad Amsterdam nel 1628, la nave naufragò durante il viaggio inaugurale e divenne famosa a seguito dell’ammutinamento e del massacro che ebbe luogo fra i sopravvissuti.

L’abilità dei cantieri nautici di Fremantle nella costruzione di barche è messa in mostra attraverso velieri storici, con l’opportunità per i visitatori di sperimentare la vita a bordo di un veliero in stile del 1850 con la compagnia Leeuwin Ocean Adventure.

Caversham Wildlife Park

Non lontano da Perth troviamo la più grande esposizione di fauna autoctona dell’Australia, con circa 200 specie tra mammiferi e uccelli. Oltre agli immancabili canguri rossi e grigi, con alcune delle loro sottospecie quali i più minuti wallaby o i sorridenti quokka, e ai graziosi koala si possono avvicinare i wombat, o vombato, marsupiali dalle gambe corte grassocci e rotondi che sembrano un tenero peluche. La particolarità di questo centro è che, trattandosi di animali abituati all’uomo, si può interagire con loro – ovviamente non con coccodrilli, diavoli di Tasmania e i dingo che pure sono presenti.

Deserto dei pinnacoli.

A nord di Perth si trova un paesaggio incredibile, una distesa desertica lungo la Coral Coast e all’interno del Namburg National Park caratterizzata da migliaia di formazioni rocciose che hanno diverse forme e altezze, alcune alte fino a cinque metri, i pinnacles appunto.

Le formazioni rocciose sono sparse in un’area di due chilometri quadrati e sono migliaia, differenti per forme, dimensioni e colore, e a seconda dell’azione del vento e del materiale di cui sono composte, emergono da un mare di sabbia.

Le dune e le rocce cambiano continuamente colore assumendo tonalità differenti a seconda del momento della giornata con sfumature di giallo, albicocca, ocra che diventano rosse al tramonto lasciando ricordi indimenticabili.