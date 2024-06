Buon 2 giugno con La Novella e i diciottenni casellesi

Ha dovuto fare i conti con un meteo minaccioso l’appuntamento del pomeriggio domenicale del 2 giugno, Festa della Repubblica. Gli ospitali portici di Palazzo Mosca, anziché il cortile inizialmente previsto, hanno felicemente accolto sia i musici della Fisarmonica La Novella, sia la folta pattuglia di ragazze e ragazzi casellesi che nel corso di questo 2024 diventano maggiorenni: una ventina quelli che, sui circa 120 iscritti all’anagrafe, hanno accettato l’invito del Comune ed erano presenti alla cerimonia. Il sindaco Giuseppe Marsaglia ha ringraziato sia loro che i cittadini e rappresentanti delle molte associazioni presenti, nonché i consiglieri del CCRR guidati dal mini-sindaco in carica, e illustrato brevemente il significato e i contenuti della Costituzione. Il sindaco ha poi ricordato ai neodiciottenni l’importanza della loro partecipazione alla vita pubblica, usando questa metafora: “Abbiamo la tendenza, quando siamo a casa nostra, è casa nostra; quando esco fuori, è cosa degli altri. No, non è così, anche il fuori è qualcosa che ci riguarda. Se ciascuno di noi non contribuisce col suo tassello, il mosaico che viene fuori è pieno di buchi”. Si è poi proceduto alla consegna a ciascuno della copia della Costituzione italiana. Contestualmente alla consegna, ciascuna ragazza e ragazzo ha apposto una firma al volume sulla storia della Camera dei Deputati, donato al sindaco durante una sua recente visita a Roma e che Marsaglia a sua volta ha consegnato alla Biblioteca di Caselle.

Venendo alla parte musicale della manifestazione, essa si era aperta con l’Inno di Mameli e poi proseguita con il pezzo Smile composto e diretto dal Maestro Flavio Bar, seguito da altri quattro pezzi del repertorio bandistico della Novella. Anche la seconda parte ha offerto altri evergreen, molto graditi dal pubblico presente, per chiudersi con California Dreaming.

Il prossimo appuntamento per ascoltare la Fisarmonica casellese sarà nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, all’Aeroporto Sandro Pertini: l’occasione del concerto è legata alla “Giornata internazionale della Musica”, che si celebra ogni anno nel giorno del solstizio d’estate. Un’ottima occasione per ascoltare buona musica, anche per i tanti viaggiatori di passaggio.