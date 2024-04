Concerto di musica sacra nella chiesa di Santa Maria

La Società Filarmonica “La Novella”, diretta dal Maestro Flavio Bar, domenica 21 aprile presso la chiesa di Santa Maria a Caselle, ha tenuto un concerto di musica sacra. A consolidare una collaborazione nata da qualche tempo, presente anche il coro dell’Unitre diretto dalla Maestra Benedetta Macario.

In apertura il sindaco Marsaglia: “Sono venuto volentieri ad ascoltare la nostra banda che accompagna tutti i momenti importanti della vita amministrativa e fa piacere che le varie associazioni di Caselle collaborino tra di loro: la sinergia delle associazioni fa sì che l’organizzazione del paese cresca in armonia”. Poi un saluto speciale al compagno di scuola Silvano Zanirato, giunto alla cinquantesima celebrazione del 25 aprile.

L’esibizione pomeridiana si è aperta con il preludio del “Te Deum” di Charpentier per poi proseguire con l’esecuzione de “Missa Universalis” scritta e diretta dal M° Flavio Bar. La Missa Universalis ripercorre in musica e con il canto le diverse parti della messa, con il susseguirsi di più sezioni: Introito con il brano “Ora pro nobis deum”, Kyrie, Gloria, Alleluia, Offertorium, Sanctus e Benedictus a conclusione del prefazio, Agnus Dei, la Communio composta da tre pezzi, ”Ave Maria”, “Amazing Grace” e “Intermezzo” tratto dalla “Cavalleria rusticana” di Mascagni. A concludere il congedo con Ite missa est. Le diverse parti sono state caratterizzate da una ampia varietà stilistica, da momenti di maestosa e decisa solennità come il “Te Deum”, ad altri di più mite e devota fascinazione come nel “Benedictus” o nell’ “Intermezzo”, ad altri di incalzante fermento vitale come il “Sanctus”.

I presidenti Chiara Grivet Brancot della Novella ed Enzo Carlone dell’Unitre hanno ringraziato i maestri Bar e Macario, la filarmonica, il coro e tutte le persone intervenute al concerto.

La “Novella”, costituita nel 1762, è una delle più antiche formazioni musicali del Piemonte; oggi è composta da una trentina di elementi sotto la guida della presidente Chiara Grivet Brancot dal 2015. I prossimi appuntamenti a calendario saranno un concerto il 2 giugno organizzato in concomitanza con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e il 21 giugno, in aeroporto, per la festa della musica che quest’anno avrà come tema proprio quello della banda musicale.