La Novella: concerto sacro col coro dell’Unitre

Riceviamo dalla Novella e volentieri pubblichiamo

Tra la Pasqua e il 25 Aprile per laici e fedeli è certamente un’ottima occasione per cercare di godere con gioia di quei soli primaverili che ci guidano all’estate come delle nascenti fioriture che ci donano le essenze che arricchiscono le nostre prospettive. Ed in un così mite e festoso periodo quale miglior modo per soddisfare i nostri piaceri se non quello della musica!

Si segni dunque un imperdibile appuntamento musicale in data domenica 21 aprile 2024 alle ore 16 presso la chiesa di Santa Maria, organizzato dall’ormai consolidato connubio tra il coro dell’Unitre diretto dalla Ma Benedetta Macario e la Società Filarmonica “La Novella” diretta dal M° Flavio Bar.

Il programma dell’esibizione pomeridiana si svilupperà con introduzione il preludio del “Te Deum” di M.A. Charpentier per poi proseguire con l’esecuzione de “Missa Universalis” scritta dal M° Flavio Bar. Questo secondo brano si articolerà con il susseguirsi di più sezioni che compongono i momenti di una messa: Ora pro nobis deum, Kyrie, Gloria, Alleluia, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus dei, Communio – arricchita dalla presenza di “Amazing Grace” e da “Intermezzo” tratto dalla “Cavalleria rusticana” di P. Mascagni – ed infine l’Ite missa est.

In ognuna di queste parti il pubblico potrà godere dell’accostamento delle voci del coro dell’Unitre insieme con la componente strumentale de “La Novella” in un risultato che potrà raccogliere l’attenzione di tutti gli appassionati di musica bandistica e corale ma soprattutto di coloro che, grazie a quest’esibizione, vi ci si potranno avvicinare per scoprire queste nuove affascinanti prospettive della realtà musicale.

Le musiche presenti in questa occasione potranno essere stimolanti sotto molteplici aspetti vista l’assoluta varietà stilistica delle diverse parti che verranno eseguite: si passerà da momenti di maestosa e decisa solennità – si veda ne il “Te Deum” – ad altri di più mite e devota fascinazione – come ne il “Benedictus” o ne “Intermezzo” – ad altri ancora di incalzante fermento vitale – è il caso de il “Sanctus”. Sia dunque chiaro che questa esibizione potrà coinvolgere ognuno in un modo diverso ed evocare in ognuno emozioni di diversa natura ma che, indubbiamente, potranno essere tutte conservate per molto tempo nel cuore di chi avrà il piacere di fruirne l’ascolto.

I membri delle associazioni sopradette rappresentati dalle figure della Ma Benedetta Macario e della presidente Chiara Grivet Brancot invitano dunque tutte e tutti coloro che vedano o immaginino nella musica una splendida occasione da vivere in uno, sperabilmente, mite e soleggiato pomeriggio primaverile.

