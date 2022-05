Per la Fisarmonica “La Novella” di Caselle ci andrebbero ben 260 candeline, il 14 maggio 2022, per festeggiare i propri natali avvenuti nel lontano 14 maggio 1762.

“260 anni di passione per la musica” come scrive Chiara Grivet sulla pagina Facebook della banda.

Anche per un’altra associazione casellese più giovane, ma altrettanto prestigiosa, come l’Associazione Culturale “La Forgia”, fondata nel 1972, questo è l’anno dei festeggiamenti per il proprio cinquantenario.

Le due associazioni hanno pensato bene di avviare insieme i festeggiamenti per questi importanti traguardi, invitando per un concerto la Fanfara dei Carabinieri Reali di Chivasso.

L’appuntamento è per sabato 21 maggio, nella chiesa di Santa Maria di Caselle. La Fanfara sarà diretta dal Maestro Flavio Remo Bar, lo stesso della Novella.

Ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria al numero 335 1541541.