In questo 2022 ricorrono sia i 50 anni dell’Associazione Culturale La Forgia, fondata nel 1972, sia i 260 anni della Fisarmonica “La Novella” di Caselle, che ha avuto i suoi natali nel lontano 14 maggio 1762.

Le due associazioni hanno pensato bene di avviare insieme i festeggiamenti per questi importanti traguardi, invitando per un concerto la Fanfara dei Carabinieri Reali di Chivasso, sabato 21 maggio, nella chiesa di Santa Maria di Caselle. La Fanfara è stata diretta dal Maestro Flavio Remo Bar, lo stesso della Novella, affiancato per alcuni brani dalla vicedirettrice Benedetta Macario.

Secondo appuntamento dei festeggiamenti congiunti è per domenica 5 giugno, sempre nella Chiesa Santa Maria, alle 21, col programma “Musica e Parole”, una serata dove si mescoleranno note musicali e letture.