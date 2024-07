Intrighi e draghi: le serie ideali per una maratona estiva

A volte non sembra, ma l’estate è finalmente arrivata, con le giornate più lunghe e il tempo libero che ci invogliano a partire. Per viaggiare, però, non serve per forza un treno o un aereo; ci si può lasciare trasportare lontano anche da nuove avventure televisive.

Quindi se volete perdervi in mondi lontani ed essere travolti da storie avvincenti, “House of the Dragon” sarà la serie tv perfetta per accompagnarvi durante questi mesi caldi. Gli episodi in uscita a cadenza settimanale, da giugno ad agosto, vi terranno incollati allo schermo con i loro colpi di scena, intrighi e scenari mozzafiato.

La serie, ambientata centinaia di anni prima di “Game of Thrones”, racconta la storia della Casa Targaryen, famiglia nota per la sua abilità di cavalcare e controllare i draghi. La narrazione si concentra nel periodo noto come la “Danza dei Draghi”, una guerra civile che ha minacciato la distruzione della famiglia stessa e devastato Westeros, il continente immaginario dove è ambientata la serie.

La seconda stagione promette di approfondire le dinamiche di potere e le rivalità all’interno della famiglia Targaryen, permettendo agli spettatori di assistere a queste epiche battaglie per la conquista del celebre Trono di Spade. Verranno introdotti nuovi personaggi che metteranno alla prova le vecchie alleanze, conducendo i protagonisti a prendere complesse decisioni morali che ci terranno col fiato sospeso, facendoci chiedere fino a che punto ci si può spingere per ottenere il potere.

Per chi deciderà di dare una possibilità a questa serie e incuriosito da queste storie vorrà vivere un’esperienza di visione continuativa, non troverà momento migliore di questo per riscoprire “Game of Thrones”, una delle serie più premiate e acclamate nella storia della televisione, con le sue otto stagioni di colpi di scena, personaggi complessi, battaglie e intrighi politici.

Ovviamente c’è da dire che il genere fantasy è uno di quelli che o piace o non piace, non ci sono vie di mezzo, ma “Game of Thrones” e “House of the Dragon” sono molto di più del genere che gli è attribuito. Frutto di idee sviluppate in anni e anni di scrittura da George R.R. Martin, spaziano tutti i temi che ci sono più cari come amicizia, famiglia, lealtà e amore in ambienti e scenari fantastici, che per quanto distanti dalla realtà che conosciamo risultano sempre attuali come guerre, tradimenti, disparità sociali e discriminazione. È proprio questa capacità di combinare il fantastico con il reale ad aver reso queste serie così acclamate, attirando milioni di spettatori amanti e non del genere.

Detto questo, se il viaggio metaforico a Westeros non è abbastanza e avete comunque voglia di salire su un aereo quest’estate, l’Irlanda potrebbe essere una soluzione perfetta anche per fare del buon cineturismo, infatti da Dublino con un’oretta di pullman si può raggiungere Banbridge, nell’Irlanda del Nord, dove si possono visitare gli Studios di Game of Thrones. Ho avuto la possibilità di visitarli lo scorso novembre con mia sorella, anche lei appassionata della serie, ed entrare dietro le quinte e perdersi in quelle immense scenografie, costumi e bozzetti di una serie che abbiamo amato per tanti anni è stata un’esperienza sensazionale e non potevo non cogliere l’occasione di consigliarvela.

È difficile sintetizzare in poche frasi queste eccezionali serie ma se quel poco che sono riuscita a raccontarvi vi ha incuriosito, dategli la possibilità di stupirvi e sono sicura che non ve ne pentirete.