Un quadro più che preoccupante

Secondo le informazioni a disposizione dell’Inail le denunce di infortunio con esito mortale sono state, nei primi 5 mesi del 2024, 369 (+3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Questi numeri rappresentano un’inversione di tendenza rispetto al 2022 e 2023, quando si era osservata una diminuzione dovuta principalmente alla fine dell’emergenza sanitaria.

Solo attraverso una sinergia di azioni concrete sarà possibile garantire il diritto di ogni lavoratore a tornare a casa sano e salvo. È una questione che vuole essere risolta sia dai rappresentanti dei lavoratori che dei rappresentanti dei datori di lavoro. È necessaria la volontà politica condivisa per poter intraprendere azioni concrete.

I settori più colpiti dagli infortuni mortali sono quelli dell’agricoltura, dell’edilizia e dei trasporti.

Tra le principali cause degli incidenti mortali troviamo la mancata osservanza delle norme di sicurezza, errori di valutazione del rischio, sovraccarico di lavoro, l’esposizione ad agenti nocivi, carenze nelle misure di prevenzione e protezione, le carenze nella formazione e nell’addestramento dei lavoratori, mancata manutenzione dei macchinari e degli impianti.

Le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro chiedono interventi urgenti per invertire questa tendenza, tra cui maggiori investimenti nella sicurezza con l’incremento delle risorse per l’Inail, promozione della cultura della sicurezza, lo snellimento delle procedure per la denuncia degli infortuni e l’erogazione dei benefici, le campagne di sensibilizzazione sui rischi del lavoro, promozione di programmi di formazione per i lavoratori e i datori di lavoro.

Il tema delle morti sul lavoro è al centro di un acceso dibattito in Italia, con diverse posizioni sul da farsi.

C’è chi chiede un inasprimento delle sanzioni per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza, mentre altri invocano una maggiore collaborazione tra le parti sociali per individuare soluzioni condivise.

La lotta contro le morti sul lavoro è una sfida complessa che richiede un impegno costante da parte di tutte le parti coinvolte.