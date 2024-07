Bazar Boschiassi

I segnali c’erano tutti. Partivano dall’ultimo decennio targato Marsaglia, nei primi anni duemila. Erano segnali chiari: cubi di plastica marrone, enormi, con piante striminzite a forma di scopettone erano apparsi dal nulla su via Torino. Erano il messaggio di fine mandato dell’allora Sindaco, il messaggio inviato alle future generazioni.” Tornerò, tra 10 anni, e i miei cuboni saranno ancora lì ad aspettarmi.” Infatti ci sono ancora. Imperturbabili. Erano solo l’inizio di una nouvelle vague estetica. Dopo un decennio sono tornati, a completare l’opera. Basta andare in piazza Boschiassi. Passi una sera e da davanti all’aulica chiesa dei Battuti trovi: dei cassonetti, altri cassonetti. Ma questi al mattino spariscono: sono installazioni mobili. Poi le installazioni fisse. Un portabici scrostato. Una pompa per le bici imbullonata al selciato; un cuore di ferro; un’ altra scultura ferrea a simboleggiare uno zero. Poi un totem pubblicitario futuristico super illuminato. Poi un orologio pubblicitario. Più nascosto un parcometro. Quindi una panchina lilla foriera di messaggi che nessuno legge più. Sparsi qua e là dei panettoni gialli e dei vasi di cemento. Un luogo quasi metafisico che “Guttuso spostati e veloce.”

Che dire: questa è arte. E siamo ancora fortunati che non abbiano dato una mano di viola su tutto, come è successo in Piazza Canavera.

In realtà non è propriamente Arte. È artigianato. Infatti l’autore delle due installazioni fisse è un consigliere comunale che è anche artigiano, pur valente e dal grande impegno, ma artigiano.

Il voler lasciare un segno a tutti i costi non deve però essere a scapito del decoro estetico della piazza centrale del paese. Non ha molto senso quello che vediamo ogni giorno passando di lì. È stonato. Non brutto in senso lato, ma sicuramente stonato. Abbiamo fior di architetti che potrebbero darci delle indicazioni: perché non sfruttarli? Perché non mettere qualche opera d’arte vera?

Non vogliamo offendere chi ha voluto donare alla nostra piazza le due installazioni: diciamo solo che non sono adatte a quel tipo di luogo. Già era stata fatta così così, con quelle mattonelle rosse che ben poco si adattavano al contesto, poi si era posto rimedio in parte alle aiuole con le staccionate, ma ora sembra necessario non esagerare. Il ferro è un materiale difficile da lavorare per gli artisti, infatti pochi vi si cimentano. Meglio pensare ad altro per abbellire il cuore del paese.

Sotto l’aspetto amministrativo continuiamo a vedere ben poco. Nessun altro Consiglio Comunale, al momento.

Sono passati più di due anni e stiamo avviandoci a metà mandato: quando vedremo qualcosa di concreto per il rilancio di Caselle?

Per ora, un sincero augurio di buone vacanze a tutti.

Dott. Andrea Fontana

Roberto Turletto

Caselle Futura