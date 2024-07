Ci vuole maggior attenzione

Ci avviciniamo alla pausa estiva e dall’ultima seduta del Consiglio Comunale di fine maggio non rileviamo grandi novità dall’Amministrazione cittadina: anzi, prendiamo atto di un sostanziale silenzio su temi sui quali più volte abbiamo chiesto aggiornamenti. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni restiamo senza risposte su argomenti che toccano direttamente la vita quotidiana. Ne citiamo alcuni a titolo di esempio: sono passati 9 mesi dall’ultima informativa in Commissione Urbanistica sull’avanzamento dei lavori nel quartiere CIT; perdura il problema della carenza dei medici di base e dei servizi del Poliambulatorio, ma siamo ancora in attesa (dopo circa 6 mesi) di incontrare i dirigenti dell’ASLTO4; da mesi chiediamo di porre attenzione ai problemi della stazione cittadina della Torino-Ceres e sui costi per gli utenti, ma non si hanno notizie e, anzi, dal mese di luglio il costo di biglietti e abbonamenti è aumentato. Non comprendiamo perché la Maggioranza si ostini a chiudersi in una sorta di “autosufficienza” che è tale solo in termini numerici, ma non lo è nella capacità di affrontare la complessità delle problematiche che riguardano la Città. In questi giorni si svolge la commemorazione dei caduti del Colle del Lys, appuntamento di memoria e per la salvaguardia dei valori della Resistenza: finalmente, dopo un anno da quando avevamo presentato una mozione per far aderire il Comune di Caselle Torinese all’apposito Comitato, l’Amministrazione ha provveduto agli atti conseguenti. Stupiti che ci sia voluto così tanto tempo, siamo comunque soddisfatti che l’iter si sia concluso: in un periodo storico come il presente devono sempre essere ribaditi i principi della Lotta di Liberazione e della Costituzione. Stanno giungendo nelle nostre case le buste relative alla Tassa Rifiuti 2024 con la conferma del forte aumento rispetto agli anni precedenti: torniamo a chiedere alla Maggioranza di affrontare con maggiore attenzione tale questione (a partire dalla raccolta differenziata) prima che degeneri. Sempre sul tema rifiuti avevamo chiesto di valutare la raccolta di pannolini e pannoloni (a maggior ragione considerato il dimezzamento dei passaggi sull’indifferenziato ed i problemi legati alle temperature estive): attendiamo ancora riscontri. Le risposte assenti o tardive non sono solo una mancanza di rispetto nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti dei cittadini e, in particolare, denunciano la scarsa capacità di affrontare le criticità della comunità. Abbiamo appreso della volontà di alcune forze politiche di voler lavorare alla ricomposizione di un ampio fronte progressista. Il nostro Gruppo conferma l’impegno a lavorare su temi che, in un’ottica sovracomunale, potranno e dovranno vederci uniti nei prossimi mesi: lavoro, salari, diritti sociali e civili, diritti delle donne, uguaglianza di genere, contrasto alle “riforme” dell’attuale Governo, sanità pubblica e difesa della Costituzione. Siamo, pertanto, interessati a concordare, con tempi congrui e modalità condivise, un tavolo di lavoro che si possa presto aprire pubblicamente ai contributi di cittadini e cittadine, organizzazioni politiche, sindacali e sociali. Nell’augurare una buona estate a tutti e a tutte, ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”